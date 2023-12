Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de diciembre de 2023

Piscis

Una situación se presentará en estos días y te ayudará mucho a comprender el por qué de muchas cosas. Si ya tienes una relación cuida la parte de los celos y la inseguridad pues podrías meterte en problemas con tu pareja. Cada que algo pase por tu cabeza visualízalo muchas veces pues así sueles atraerlo hacia ti. Podrías entrar en un conflicto debido a no saber qué decisión tomar, recuerda que la última palabra la tienes tu, pon atención a tus sueños y a ese sexto sentido que te caracteriza para que sigas lo que te dicta tu corazón. Cambios importantes podrían ayudarte a cambiar esos defectos que tanto te molestan. En el amors se ve un terreno incierto, quizás necesites estar un tiempo más solo o sola para saber qué es lo que necesitas en tu vida y que te sobra. Una situación se presentará en estos días y te hará darte cuenta de muchas cosas que desconocías, no metas la mano al fuego por alguien que solo te ha dado dudas, mentiras y decepciones. Momento de cambios de última hora para poder ajustar tus finanzas y no terminar el año con necesidades.

Acuario

Inicias una etapa muy fuerte en la cual comenzarás a sanar heridas del pasado y ha ser más hijo e hija de la tiznada, no te costará trabajo cambiar tu forma de ser y pensar pues en la sangre lo llevas. Momentos de tristeza e incertidumbre podrían aparecer a partir de este fin de semana, no te deprimas por lo que no fue, levanta tu mirada y disfruta las oportunidades que la vida te ofrece. Se ven chismes en puerta y cambios de humor muy fuertes que dejarás mucho que desear con otras personas inclusive se visualizan reclamaciones. Noticias o llamada que te harán tu día. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. Tus sueños son tuyos no de tu familia ni del vecino o vecina, cree en ti y ve tras ellos o de lo contrario al final no lograrás nada. Días llenos de paz y felicidad se aproximan y la posibilidad de un viaje que has estado posponiendo. Date la oportunidad de volver a intentar las veces que sea necesario eso que tienes en mente pero que por muchas razones no se ha podido concretar.

Capricornio

Recuerda que nada es para siempre así que aprovecha a la gente que tienes contigo en estos momentos pues quizás el día de mañana ya sea tarde para eso y te arrepientas. Un evento o fiesta se aproxima y la posibilidad de cambiarte de domicilio o de asistir a un evento social. No permitas que comentarios negativos te afecten, recuerda que si esas personas quieren dañarte, tienes que ponerte las pilas y ser más fuerte para que no te vuelvan a bajar al piso. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas tontos. Es importante que veas hacia dónde te diriges, sueles perder el rumbo de tu camino muy seguido. Ten cuidado con bajar la guardia, aprende a tener desconfianza de las personas que te rodean así la traición no será tan dolorosa. No te culpes de errores tontos que ya sucedieron, no siempre eres culpable de lo que sucede, aprende a lidiar con personas con ideas distintas a las tuyas. Cuidado con accidentes, golpes o caídas que van estar a la orden del día. No confíes en todas las personas que llegan a tu vida porque te vas a llevar grandes sorpresas.

Sagitario

Si tienes pareja ten cuidado con amistades, podrían interferir en tu relación. Hay cambios en tu maduración pues empezarás a despojarte de gente que solo te ha utilizado. Persona de piel blanca se acerca con buenas intenciones, te ayudará mucho en tu fututo. Es probable que en próximas fechas recibas la noticia de una separación en la relación de una amistad, necesitará mucho de tu apoyo. Familiar se enferma, nada de gravedad así que no te preocupes. Muchos cambios, una persona de tu familia se aleja pero será para bien. Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, recuerda que es solo tu responsabilidad de nadie más, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas. Ten mucho cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes no tiene nada bueno que ofrecerte. Cuidado con viajes inesperados no planeados que podrían resultar mal o no salir como esperas. Hay una persona que llega a tu vida a complementar muchas cosas que te hacen falta en estos momentos.

Escorpión

Debes de aprender a soltar y dejar ir, quita de tu camino eso que te estorba o no te deja ya avanzar. No tengas miedo de expresar tus sentimientos y decir lo que sientes y pasa por tu cabeza y corazón si a alguien le duele u ofende es muy su problema no el tuyo. Un nuevo amor se aproxima, éste llegará a tu vida a finales de mes, pon atención pues podrías confundirlo con amistad. No busques la manera de impresionar a quien te gusta, no es necesario llegar a esos extremos, quien te quiera la va hacer si necesidad de que aparentes ser alguien que no eres. Ten cuidado con una caída o con accidente. Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una noche de calentura. Date tu lugar y no pretendas que esa persona que te gusta y agrada te trate como le dé su reverenda gana. Aprende a deslindarte d problemas que no son tuyos y a dejar de esperar algo de los demás, ellos solo piensan en ellos mismos y nunca te darán más de lo que tú crees. Momento de enfrentar la realidad de muchas cosas que comenzarás a vivir en esta etapa de tu vida.

Libra

Aguas con una caída o accidente que podría llevarte al hospital. Ten cuidado con hacer promesas que está complicado cumplir. Tu buen corazón algunas veces te hace cometer errores, te hace falta malicia y que se te quite la cara de tonto o tonta solo así no les será fácil jugarte el dedo en la boca. Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones y tus mendigos errores. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la salida. Nuevos amores llegarán y un nueva posibilidad de empleo. Días de muchos cambios en los cuales necesitarás preocuparte más por ti y darte cuenta que vida solo es una y que tus sueños y metas está en ti cumplirlos. Cierra el año con la mejor actitud demostrándote a ti mismo la capacidad que tienes hoy en día de lograr todo lo que te dé tu gana. Trata de cuidar mucho la zona de tu espalda baja porque puede presentarse alguno dolor o mal golpe.

Virgo

Cuídate de celos, no es momento para eso. Ten cuidado con la manera de tratar a quienes te rodean, podrías cometer una indiscreción y dañar a personas importantes para ti. Vienen días en los cuales te darás cuenta de las intenciones de muchas personas, muchas de ellas no actuarán de buena fe, trata de no darles tanta confianza pues no la merecen. Oportunidad de mejorar en la economía, has traído en mente iniciar un negocio, no te quedes con ganas hazlo, es una excelente oportunidad para ti. Nuevos cambios en tu vida pues estarás madurando de una forma muy rápida, ya no te dolerán las caídas y será complicado que te vuelvan a ver la cara o hacer daño, de la experiencia se aprende. Cuídate de dolores musculares pues estarán a la orden del día. Hay posibilidad de cambio de domicilio o de auto. Te vas enterar de noticias del extranjero y una persona que te interesa o importa mucho te escribirá en próximas fechas. Vienen cambios de última hora en la cuestión de los dineros aprovecha esta racha buena que va llegar a tu vida para cubrir esos gastos que tienes pendientes. Aprende a decir que no y a no esperar nada de nadie porque al final te vas a quedar viendo.

Leo

No permitas que nadie interfiera en tu paz y tranquilidad. Cuida mucho lo que consumes en estos días pues podrías enfrentar una infección. Se ven nuevos amores y un viaje en puerta. Te llegarán nuevas oportunidades en el amor y en muchos más ámbitos de tu vida, ten mucho cuidado de las personas que se te acercarán a ti en próximas fechas muchas de ellas no serán de confiar y solo te buscarán para obtener algo de provecho. Días en los cuales podrías sentir tristeza por quien ya se fue y no está a tu lado, no te sientas mal, recuerda que todo tiene un por qué en esta vida. Te vienen amores del pasado con los cuales lidiarás y quizás tengas problemas, no esperes más de ellos pues ya en el pasado te fallaron. Podrías ser víctima de un robo o perdida material, cuida muy bien tus cosas y sobre todo tu dinero. Cuídate de amores de una noche. Viene la oportunidad de realizar un viaje de última hora en el cual te va ir de lo mejor inclusive si vas en modo soltero o soltera te va ir de lo mejor porque sin darte cuenta conocerás una persona que vendrá a cambiar el rumbo de tu vida. Ten cuidado con amores de una noche y con cambios bruscos de temperatura porque podría presentarse una infección de último momento.

Cancer

Cuida mucho la monotonía en caso de tener una relación pues será la que pueda distanciarte de tu pareja. Familiar se enfermará y caerá en cama. Ya no trates de aparentar alguien que no eres, muéstrate tal eres con tus defectos y virtudes nadie merece que cambies por complacer a alguien. No dejes nada para mañana, di lo que sientes y no tengas miedo a lo que pueda pasar, la vida te enseñará a no quedarte con ganas de nada y solo disfrutar.Es posible que comiences a sentir necesidad de cambiar la rutina y de buscar cambiar tu forma de llevar la vida. Días difíciles por algo que te ha afectado mucho sentimentalmente, los días te ayudarán a sanar y estar mejor. La llegada de una persona del pasado podría cambiar completamente tu perspectiva hacia la vida, ya no temas a lo que la vida pone a tu paso, acéptalo, enfréntalo y date la oportunidad de disfrutarlo sean éxitos o caídas. Vienen días de cambios bastante buenos aprovéchalos para dar un giro de 180* el cual venga a beneficiarte sobre todo en el área económica. No te permitas caer en la monotonía en cuestión de relaciones amorosas porque se vendrá un estancamiento el cual va venir a terminar con todo

Géminis

Si tienes pareja los celos se harán presentes y con justa razón, se escuchan pasos en la azotea. Es momento que tomes el toro por los cuernos y aprendas apreciar lo que tienes a tu alrededor antes de que se pierda. Posibilidad de un viaje, en los amores hay un terreno muy complicado y eso se debe a tu carácter y orgullo, recuerda que si no bajas la guardia no lograrás nada, sé tú quien dé el primer paso. Vienen cambios en el amor pues comenzarás a darte cuenta quien debe de quedarse en tu vida y quien debe irse al carajo. Trata de ir por lo que quieres y necesitas en tu vida, las cosas se darán de la mejor manera, pero para eso necesitarás poner mucho de tu parte. Recibirás noticias de persona que había estado disgustada contigo. Ten mucho cuidado en cuestiones de trámites de papeles pues algo no podría salir bien, te espera la llegada de una persona del signo de leo, virgo o Géminis que te va enseñar grandes cosas. No te permutas caer muchas veces. Días de cambios y de no perder el enfoque que llevar, aplícate en todo y recuerda que solo tienes esta vida para ser feliz y lograr cada sueño y meta que te has trazado. No permitas que cambios de última hora en el amor te lleven por tumbos complicados que no conducen a ningún sitio.

Tauro

Si tienes pareja una noticia los unirá más que nunca, recuerda no caer en la monotonía pues eso desgasta mucho la relación. Te llegará una noticia de ex pareja, es probable que te vuelvas a confundir. Ten cuidado con la manera en que te vas a relacionar con nuevas personas con las que tendrás que convivir por el área laboral o en las amistades, podrías despertar muchas envidias pues habrá una persona de mandos superiores que te va apoyar mucho. Es posible que en estos días sientas ganas de reencontrarte con quien eras en el pasado, recuerda que tus cambios han sido por madurez y para no volver a cometer los mismos errores ni toparte con personas sin corazón que solo buscaban aprovecharse de ti. Fin de semana intenso de muchos cambios, es probable que la vida te llene de sorpresas en los próximos días persona que te hizo daño y lastimo comenzará a retirarse de tu vida. Es momento de comenzar a ver por tu salud y de preocuparte un poco más por ello, si te descuidas después será demasiado tarde, días de cambios y de comenzar a pensar un poco más en tus sueños y en lo que quieres hacer y lograr en tu vida. Oportunidad de un nuevo amor y de cambio de casa o vehículo.

Aries

Una noticia que has estado esperando del área de los dineros está por llegar. Ten mucho cuidado con amistades falsas que estarán apareciendo en estas fechas, mostrarán su verdadero rostro y quizás te incomode mucho. Es probable que tengas sueños premonitorios los cuales te van a revelar gran cantidad de cuestiones que no imaginabas y que deberás de trabajar en ellas. Dinerito extra que te ayudará mucho en unas deudas. Cuídate de cambios de humor que podrían dañar a tus seres queridos y al final terminarás lamentándote. Cuídate de amores de una noche y no te metas en relaciones prohibidas en las cuales podrías estar dañando a terceras personas, recuerda que el karma no duerme y cuando menos acuerde podrías pagar lo que hiciste. Ten cuidado con cambios de humor, la bipolaridad se hará presente en fechas muy próximas. No tienes porque demostrarle a nadie que eres una buena persona, lo que ellos piensen es problema de ellos y no tuyo. Debes aprender a qué te valga tres hectáreas de la que te gusta lo que las personas digan o piensen de ti. Viene un viaje que se comenzará a planear de último momento y con él muchos cambios que estarán enfocados en mejorar tu salud mental.