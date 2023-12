Hunter Biden denuncia que personas enfermas “intentan matarlo” y destituir la presidencia

Hunter Biden, hijo del mandatario de la nación, denunció que un grupo de personas enfermas “intentan matarlo” y destituir la presidencia de Estados Unidos.

Durante su participación en el podcast Moby Pod, el cual circuló en redes sociales un día después de que fuera acusado de delitos fiscales en California, el abogado de Delaware dio a conocer sentirse angustiado porque los detractores de su padre están tratarlo de eliminarlo con el objetivo de que él también termine por dejar la Casa Blanca.

“Lo que están tratando de hacer es intentar matarme, sabiendo que será un dolor mayor del que mi padre podría soportar y, por lo tanto, destruyendo una presidencia de esa manera”, señaló.

En este sentido, Hunter Biden define a quienes lo persiguen como individuos enfermos dispuestos a perjudicar al mundo entero si se les permite.

“Me di cuenta de que no se trata de mí. Y luego, la segunda cosa de la que me di cuenta es que estas personas son personas tristes, muy, muy enfermas, que probablemente acaban de enfrentar traumas en sus vidas y decidieron que los van a convertir en un mal para el resto del mundo“, expresó.

Cuestionado sobre su renuencia a defenderse públicamente más, el hombre de 53 años aclaró que al hacerlo prácticamente le echaría más leña al fuego y por ello optará por tratar de mantener un perfil bajo mientras esté bajo investigación.

El abogado de Hunder Biden señala que desde hace dos años su cliente cubrió el monto total de los impuestos adeudados y por los cuales es juzgado. (Mark Makela | Getty Images) Crédito: Mark Makela | Getty Images

Como parte de la segunda acusación del fiscal especial David Weiss, Hunter Biden enfrentará tres cargos fiscales por delitos graves relacionados con la evasión fiscal y la presentación de una declaración falsa, así como seis cargos por delitos menores por no pagar impuestos entre 2016 y 2019.

No obstante, Abbe Lowell, quien funge como su abogado, afirma que las autoridades no le habrían fincado cargos en Delaware y California si no fuera hijo del mandatario de la nación, además de que los adeudos señalados ya fueron cubiertos desde hace tiempo.

“El fiscal federal Weiss cedió ante la presión republicana para presentar cargos de posesión de armas inconstitucionales y sin precedentes para incumplir una resolución que no permitía el procesamiento.

Ahora, después de cinco años de investigación sin nuevas pruebas, y dos años después de que Hunter pagó sus impuestos en su totalidad, el fiscal federal ha acumulado nueve nuevos cargos cuando hace apenas unos meses había acordado resolver este asunto con un par de delitos menores”, señaló mediante un comunicado.

