Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 9 de diciembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Danna Paola: 41,728 Likes

Danna Paola (@dannapaola) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 34,428,408 seguidores. La artista es popular por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Danna Paola publicó una foto que consiguió 41,728 likes. “^^ despidiendo 2023 con @shein_mex y la increíble colección que sacamos este año, dándole la bienvenida en una charla wow al año del dragón con mi bb @mika_vidente eres lo más de lo más! #sheinhouse2023 esta solo disponible este fin,tienen que ir! #sheinpower Muaaaa muaaaaa”, indicó en su publicación.

2- Thalia: 39,065 Likes

Seguido de Danna Paola tenemos Thalia (@thalia), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La artista tiene más de 21,206,843 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, su publicación ha recibido 39,065 de me gusta. “La Thalia Simi no exist.. ”, escribió esta exitosa instagramer en su último post de abajo.

3- Jacky Bracamontes: 26,256 Likes

La actriz Jacky Bracamontes (@jackybrv) tambiénsuele causar éxito en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 8,611,348 seguidores. En su última publicación, Jacky Bracamontes ha recibido un total de 26,256 me gusta delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Bienvenida la Navidad en pijama!!!! ” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Geraldine Bazán : 10,968 Likes

Geraldine Bazán sigue a las tres celebridades superiores con un total de 5,677,565 seguidores. En su cuenta (@geraldinebazan), la actriz es conocida por mostrar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación recibió 10,968 likes. “Latinos got power!!We are all human Gala@weareallhumanorg @thehispanicstar @claudiaromoedelman @sheynnispalacios_of @johnleguizamo @enriquesapene @gavrielux @matiasferreiraa @mariobautista @campuzanoabelardo @davidgranados”, escribió en ella.

5- Irina Baeva: 6,663 Likes

Finalmente, cerramos este ranking con Irina Baeva, la actriz con una comunidad de 3,941,162 followers en Instagram. Sus posteos en (@irinabaeva) por supuesto que causan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 6,663 me gusta. “#GalaxyParty recap @samsungmexico #teamGalaxy”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

