Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 11 al 16 de diciembre de 2023

La famosa astróloga Mhoni Vidente nos deja su horóscopo de la semana en donde le dice a tu signo qué esperar del 11 al 16 de diciembre y la carta del tarot que lo estará gobernando.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio que significa darle continuidad a tus proyectos de vida y crear cada día mejores situaciones de progreso. Esta carta también te ayuda a resolver situaciones legales o de trabajo a tu favor.

Tu mejor día es el martes 12 de diciembre, tus números mágicos son 03 y 13, tu color es el naranja y azul fuerte.

Días de tomar decisiones y de entregarte por completo a tu vida personal y tomar los retos que se te presenten y alcanzarlos. Recuerda que este mes de diciembre te ayuda mucho a tu signo la fuerza espiritual y más porque tú eres el carnero, que eso significa que siempre por más fuerte sea tu prueba de vida siempre serás el vencedor.

Este día 12 de diciembre te recomiendo que le pidas a la Virgen de Guadalupe lo que tanto necesitas y le otorgues como agradecimiento doce rosas rojas en su altar y prendas una veladora; recuerda que ella siempre estará contigo.

Te llega el amor más fuerte que nunca que te sentirás pleno en todos los sentidos. Si piensas en hacerte una cirugía estética, recuerda que es mejor esperar para el mes de enero que es tu mejor mes de operaciones.

Te invitan una posada que te sacarás un premio tu asiste. Ten cuidado con personas del signo de Aire que solo quieren abusar de ti y sacarte dinero, así trata de analizar bien tus amistades o amores prohibidos.

Tauro

En el horóscopo de tarot te salió la carta del As de Oros, sin duda el éxito en tus manos solo trata de no cometer los mismos errores del pasado y aprender a ser más cauteloso con tus inversiones.

La buena suerte sigue de tu lado, tus números mágicos son 09 y 14, tu color es el blanco y azul, tu mejor día es el 13 de diciembre.

Días de terminar proyectos y empezar nuevos retos para el mes de enero, recuerda que tu signo siempre está hablando de trabajo y progreso por eso eres el más inteligente del zodiaco.

Cuídate de problemas de vista u oído sobre todo de las infecciones, no temas decirle a esa persona lo que sientes, recuerda que si ese amor es para ti allí se va quedar si no va venir el indicado.

No te compliques la vida tratando de ayudar a todo mundo, recuerda que cada quien es responsable de sus actos y debe enfrentarlos así que no te cargues energías negativas que no son tuyas.

Terminas la escuela y empiezas un curso de ventas e idiomas, ten cuidado con los robos en las calles; sé precavido.

Un amor del signo de Virgo o Acuario te va a estar buscando para volver. Recibes una invitación a evento de personas muy importantes que te sentirás de lo mejor, recuerda vestirte de colores fuertes para atraer la suerte.

Recomendación: trata de dar algo de ayuda a quien lo necesita y eso se te va a regresar siete veces siete, recuerda que tu mayor virtud ser generoso.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Torre, que significa que tendrás la buena suerte de atraer la prosperidad a tu familia y sentirás que todo gira a tu favor, así que no dudes en hacer esos cambios que tenías pensado en tu vida.

Tu mejor día es el 11 de diciembre, tus números mágicos son 06 y 30, tu color es el verde y rojo. Días de estar con muchos pensamientos positivos, trata de dejarlos de tu mente para que puedas progresar, recuerda que tu signo como son dos a la vez tiende a ser así muy voluble por eso te recomiendo que este día 12 de diciembre le pidas con mucha Fe a la Virgen de Guadalupe lo que tanto deseas y como agradecimiento le ofrezcas una veladora y dar ayuda a quien lo necesite y verás que pronto te va a ir de lo mejor.

Recuerda que el amor siempre va a estar presente en tu vida, así que no trates de buscarlo donde no es, recuerda que a veces las personas engañan para sacar un provecho de ti y mejor espera que esa persona indica estará contigo y aleja esos amores que solo quieren algo de interés económico.

Te busca un familiar para pedirte que se vayan de viaje juntos, recuerda no dejar la escuela y seguir estudiando que eso te ayudará en tu futuro. Cuida a tus mascotas del frío.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador que significa la grandeza de tu signo para el trabajo, es decir, tu forma de ser perfeccionista hace que todo mundo te busque para colabores con ellos te llega la invitación para un mejor puesto y salario.

Tu mejor día es el jueves tus números mágicos 10 y 28, tu color de la abundancia amarillo y naranja. Días de cerrar contratos y de empezar un reto laboral nuevo que te ayudará mucho a estar mejor económicamente, recuerda que tu signo es muy ingenioso y siempre sabe buscar el éxito en cualquier proyecto.

Ten cuidado con problemas de las vías respiratorias y trata de ir con tu médico, recuerda que tu punto débil es la garganta.

Compras un boleto de avión para finales de mes para celebrar las fiestas con tus seres queridos. Ten cuidado con tu celular trata de no perderlo o no ser tan descuidado.

Te cambias de casa y buscas un lugar mejor para vivir. Ya no busques ese amor que no te valoró recuerda que tu signo es muy bueno y más con sus parejas por eso siempre tratan de abusar de ti así que trata de buscar el amor en alguien más compatible contigo.

Recibes un reconocimiento por parte de tu empresa que eso te ayudará a tener más motivación para seguir. Trata de ir a la iglesia a dar gracias a la Virgen de Guadalupe y pedirle su protección y verás cómo te va a escuchar.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol que significa que tu brillo va a opacar a muchas personas a tu alrededor por eso te recomiendo que te protejas de las envidias y mal de ojo y no confiarte de nadie en estos días que va a ser una semana de brillar sin límites.

Tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 02 y 15, tu color es el naranja y azul; úsalos más para protección.

Días de mucho trabajo atrasado de sacar adelante todos los pendientes, recuerda que tú siempre eres el líder en las situaciones laboral por eso se te da más responsabilidad así trata de controlar tu carácter y sacar adelante todos los problemas que se te presenten.

Ten cuidado con los problemas respiratorios, trata de tomar mucha vitamina C para que no te enfermes tanto. Este día 12 de diciembre puedes pedirle a Virgen de Guadalupe lo que necesitas para estar en paz en tu vida y verás cómo te lo va a cumplir muy pronto, solo recuerda tener mucha Fe y prenderle una veladora roja en su honor.

Te llega un dinero extra por una comisión, trata de ya no salir tanto de viaje para que cuides más tu dinero y puedas liquidar todos los pendientes en enero. Te busca un familiar para invitarte a una posada, trata de no tomar mucho alcohol.

Recibes la propuesta de poner un negocio los fines de semana, hazlo te va a ir muy bien. Te llega un regalo sorpresa en estos días.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco que significa que la estabilidad emocional estará un poco afectada con los recuerdos del pasado tienes que ser fuerte y enfrenta tu decisiones de vida.

Tu mejor día es el 12 de diciembre, tus números mágicos son 23 y 25 , tu color de la abundancia es el amarillo y rojo.

Recuerda que tu signo tiene mucha ayuda por parte de la Virgen y este día 12 de diciembre te recomiendo que prendas una veladora blanca y le lleves unas flores a su altar y hacerle una petición y verás cómo un pronto se verá cumplida.

Días de tener muchos compromisos familiares y haces tus compras de última hora para los regalos de Navidad, recuerda que tu signo es muy detallista y siempre le gusta quedar bien con todos por eso tu preocupación de regalarle en Navidad a todo mundo.

Preparas una información anual para tus jefes, recibes un bono o te pagan un dinero que te debían, te buscara un amor del pasado para volver en esta semana, trata ya de quedar claro en tus asuntos amorosos, pero trata de cerrar círculos y comenzar a conocer personas más afines a tu signo.

Ten cuidado con problemas de piel o infecciones de garganta, eres fuerte y tu temperamento domina en todos los sentidos, pero trata de no estar enojón en estos días que son de fe.

En el amor te busca alguien del signo de fuego para darte un regalo y hablar de amor formal, trata de no tomar mucho alcohol y comer de más para después no te sentimiento de culpa. Días de renovar tu look.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Diablo que significa que tengas precaución en asuntos de compra o venta de un inmueble grande; sé más precavido en tus asuntos de inversiones que esta carta te indica que las envidias y mal de ojo están cerca de ti protégete siempre.

La carta del Diablo es doble suerte rápida en cuestión de lotería y juegos de azar con los números 01 y 12, tu color es el rojo y plateado, tu mejor día es el 13 de diciembre.

Días de pensar que vas hacer con dos amores a la vez o de ya tomar una decisión con quien quieres estar en forma de pareja, recuerda que tu signo no le gusta estar solo y por eso ya necesitas tomar más enserio tu vida amorosa.

Cuídate de problemas de estómago o intestino, trata de ir con tu médico para una revisión. Pagas el seguro de tu carro, tu buscan de otra empresa para ofrecerte trabajo recuerda que siempre trata de analizar bien las oportunidades que se presenten y tomar la mejor oportunidad, arreglas tu casa o decides comprarle algunos adornos navideños.

Eres muy sociable y eso te ayuda a estar siempre rodeado de muchas amistades. Te busca tu mami para pedirte que le ayudes con algo en cuestión de unos pagos. Cuídate de los chismes de un antiguo trabajo, trata de ya no platicar con tu excompañeros. Sigues con el ejercicio y te vez cada día más jovial.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la fortuna que nos dice que son tiempos de estar arriba y no dejarte caer por ninguna situación de fracaso que las caídas forma tu éxito profesional. Recibes la invitación para un proyecto de trabajo nuevo, tus números mágicos son 16 y 18, tu color es el blanco y verde, tu mejor día es 11 de diciembre.

Días de tener muchos compromisos personales y de trabajo va ser unos días de muchas energías cruzadas así que trata de tener la mejor actitud para que puedas resolver tus asuntos.

Recibes el fondo de ahorro y la comisión anual de tu trabajo, trata de invertirlo en un coche o en una casa. Te buscan para invitarte a una posada; tú ve que te vas a divertir mucho.

Cuídate de dolores de espalda y cuello, recuerda que ese es tu punto débil, este día 12 de diciembre que va día de la Virgen de Guadalupe trata de prender una veladora de color blanca y pedirle mucho a la Virgen que te ayude a salir de todos tus problemas y tener paz en tu vida y verás cómo muy pronto lo verás cumplido.

En el amor para los que están casados les llega un embarazo a su vida familiar, te regalan una mascota, haces las últimas compras para regalos de la oficina y escuela.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Ermitaño que te dice que vas a poder resolver tus situaciones de demandas legal o laboral que las energías positivas van a estar a tu favor así que no te rindas que son tiempos de triunfos. Recuerda que esta carta Ermitaño junto con tu magnetismo haces que el éxito siempre está de tu lado.

Tu mejor día el jueves, tus números mágicos son 07 y 11, tu color de la abundancia rojo y naranja. Días de estar con muchas sorpresas y regalos a tu alrededor por tu cumpleaños que vas a festejarte con tu familia y amigos.

Van a ser unos días de mucha presión en cuestión de trabajo por el cierre de año y cambios de proyectos de la empresa así trata de estar muy atento a todo lo que te dicen.

Te invitan a salir de viaje pasar las fiestas de navidad con unos familiares, hazlo que te vas a sentir de lo mejor. Ya debes de dejar a un lado ser infiel con tu pareja yo se que tu signo es fuego y es el más conquistador del zodiaco y siempre quiere tener dos o más amores a la vez, pero trata de ser más estable en tu vida.

Realizas unos pagos de tu tarjeta de crédito, ya no pienses que los demás te quieren hacer daño recuerda que tu mismo le das poder a tus enemigos con tu pensamiento, así que bloquea eso de tu vida y verás cómo serás más feliz.

Esta día de la Virgen de Guadalupe préndele una veladora roja y haz su oración para que le puedas pedir y dar gracias por todo lo que te ha dado y verás cómo la Virgen de Guadalupe será tu guía espiritual.

Cada vez que tengas un problema muy fuerte relacionado legal y de dinero pídele la Virgen de Guadalupe que te ayudará de inmediato y se recomienda traer su imagen en la cartera.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos, que significa que tendrás grandes logros en cuestión de trabajo y poder laboral así que no lo dudes son tiempos de crecer y madurar. Trata de aplicarte en tus estudios de universidad y así acabar tu carrera.

Tus signos compatibles es Aries, Virgo y Escorpio, tu color es el azul y rojo, tus números mágicos son 08 y 22. Cuidado con problemas con familiares trata de resolverlo y darle atención a todo lo que ocurre a tu alrededor.

Recuerda que estás en los últimos días del año y es muy importante para tu signo ya no dejar cosas inconclusas y así llenarte de buenas energías e ideas para el próximo año.

Recibes una gratificación económica, trata de ahorrarlo y pagar deudas, cuídate de problemas de dolor de cabeza y estrés así trata de hacer algún tipo de relajación y meditación para que tu mente no este tan presionado.

En el amor seguirás muy bien con tu pareja actual y para los Capricornio que están solteros se les recomienda que usen mucho perfume antes de salir de casa para que las energías amorosas estén presentes en tu vida.

Te compras ropa para una posada navideña. En este día 12 de diciembre llévale rosas rojas al Virgen de Guadalupe y prenderle una veladora para que le des gracias y le hagas su petición para siempre este bendecido por lo espiritual.

Cuídate problemas de huesos o caídas, mandas arreglar tus asuntos de migración o pasaporte, haces una limpia de tu closet para renovar energías.

Acuario

En el Horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella que significa que tendrás la oportunidad de solucionar todos los problemas que tengas pendientes de este año y así tener más tranquilidad en tu situación económica.

Tramitas un permiso de migración, recibes una invitación de ir a una posada navideña; tú ve que te vas a sacar un premio grande. Tus números mágicos son 17 y 20, tu color es el rojo y verde, tu mejor día es el 11 de diciembre.

Días de estar con toda la buena actitud y más porque en este mes de diciembre las buenas energías están de tu lado, solo trata de ya no platicar tanto tus planes y ser un poco más discreto.

Este día 12 de diciembre te recomiendo que le reces a la Virgen de Guadalupe y le prendes una veladora en su honor y le pidas ese que tanto deseas y verás que muy pronto lo verás cumplido.

Te llega un regalo que no esperabas, te busca un amor del signo de Tauro o Géminis que hablará de formalidad.

Recuerda que tú eres el pilar de tú casa por eso siempre necesitas estar al pendiente de tu familia y ayudarlos en lo que necesitan. Trata de no aparentar lo que no es y si tus amigos no te aceptan trata de buscar otras amistades más sinceras y te sentirás mejor.

No prestes dinero que te quieren robar tu buena suerte, haces un negocio en estos días navideños, te busca un amor del pasado para pedirte perdón, pero trata de no regresar y tu seguir con tu vida.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje que significa las energías positivas se alinean a tu favor en estos días que cualquier propuesta nueva de trabajo o de proyectos las aceptes que te va ir de lo mejor.

Son tiempos de renovarse en tus forma de ser, es decir, dejar el drama y el pesimismo atrás y ser el brillante del zodiaco.

Tus números mágicos son 21 y 27, tu color de la abundancia es el naranja y amarillo, tu mejor día el 13 de diciembre.

Días de mucho trabajo y estar ya en cierre anual recuerda que tu signo es muy responsable y siempre quiere quedar bien con sus jefes así trata de aplicarte y sacar adelante todo lo laboral.

En el amor te sentirás de lo mejor por fin encuentras una estabilidad emocional solo trata de no platicar mucho tu vida personal porque recuerda que te siguen mucho las envidias y eso puede afectar tu relación amorosa.

Cuídate de dolores de cuello o cabeza recuerda que es mucha tensión nerviosa. Te busca un familiar para invitarte a una boda o cumpleaños. Recuerda que tu signo es el místico del zodiaco y siempre va tener mucha comunicación con lo divino y por eso te recomiendo que este día 12 de diciembre visites a la Virgen de Guadalupe en su altar le lleves unas flores y le prendas una veladora para que siempre te acompañe en tu vida y verás cómo te vas a sentir siempre protegido.

Sigue leyendo:

• El ritual de Mhoni Vidente para pedir milagros a la virgen de Guadalupe

• Horóscopo de diciembre 2023: cómo cerrará el año tu signo del zodiaco

• 3 signos del zodiaco cosecharán en 2024 los frutos de sus esfuerzos del 2023