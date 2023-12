Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 10 de diciembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Chiquis Rivera: 188,129 Likes

Chiquis Rivera (@chiquis) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 5,905,053 seguidores. La cantante y compositora es conocida por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Chiquis Rivera publicó una foto que cosechó 188,129 me gusta. “I love you forever momma ”, indicó en su publicación.

2- Natti Natasha: 99,636 Likes

Seguido de Chiquis Rivera tenemos Natti Natasha (@nattinatasha), que es una de las personalidades también con más seguidores en Instagram. La cantante y compositora cuenta con más de 36,276,429 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 99,636 me gusta de su comunidad. “CARTA ABIERTA A UN SER ESPECIAL :Sabes por qué no te cogía la mano? Porque en el mundo donde te disfrutas lo que haces, a la gente le incomoda la felicidad sumada del éxito. Por que el que te vieran felíz y con éxito iba a levantar la IRA que rodea al mundo. Vivimos en un mundo donde el INFELIZ tiene un arma (Más dañina que la que me ocuparon) que solo con un teclado se disfruta hacer el mal y sentirse a gusto con hacer sentir a los otros igual que ellos. Ellos les llaman redes “anti” sociales. Sin embargo, no te importó agarrarme la mano, sentirte segura y con éxito, al ganarnos el premio que casi nadie logra en este negocio porque los galardonados son pocos; se llama AMOR – FELICIDAD – FAMILIA – RESPETO – ADMIRACIÓN- LEALTAD. Con toda la seguridad que me caracteriza te dí ALAS para que volaras, exploraras, trabajaras y vieras con tus ojos lo que yo siempre te ocultaba para que no te desilucionaras, que era un negocio super hipócrita y dañino que consume la vida personal de TODOS y aun así, regresabas a tu nido TODOS LOS DÍAS, felíz y aunque en ocasiones llorabas a escondidas, te levantabas a seguir creando para demostrarte a ti y a la VIDA que DIOS nos regaló quien es su MAMI. VIVIRÉ Agradecido porque esta relación, ni la fama, ni el dinero, ni los obstáculos debilitaron nuestro AMOR, ese era mi MAYOR temor, que fueramos millonario en dinero pero pobres en Felicidad y lo Logramos. Gracias por la importancia que sumas en las vidas de los que te aman, respetan y te siguen sin controversia, eres una de las personas mas humildes que he conocido. Gracias por tu aliento, a veces sin necesitarlo, pero lo tenías de respuesto. Gracias por ser la primera cara que veo quincenal SIN FALTA cada viernes a las 5 pm cargando a nuestra hija con una sonrisa única en tu rostro para llenarme de fuerza. Que Dios nos de muchos años de vida para yo quedarme a tu lado y verte reír cada mañana. Felíz cumpleaños, es el último que me ausento, prometo seguir dandote el mejor regalo de la vida, FELICIDAD agarrados de la mano Con Amor, Tu Fanático más FIEL. Raphy Pina. #happybirthdaynattinatasha ”, escribió la afamada instagramer en su último post de abajo.

3- Maribel Guardia: 51,005 Likes

La actriz Maribel Guardia (@maribelguardia) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 9,163,941 followers. En su última publicación, Maribel Guardia ha logrado un total de 51,005 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “8 MESES…. “. En una enredadera de flores subiré hasta el cielo” Te voy a llevar tu comida favorita y en una nube de amor te voy a contar lo grande e inteligente que está José Julián, de los mensajes de amor de toda la gente que te conoció y de lo orgullosa que estoy de que me eligieras como tu mamá. Prefiero que no sepas que en estos 8 meses he aprendido a vivir con la mitad de mi corazón y como cuando eras niño te voy a comer a besos. Sé que vas a cantarme con tu guitarra y vamos a platicar de los libros que hemos leído. TE A M O ” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Francisca : 21,496 Likes

Francisca sigue a las tres celebridades superiores con un total de 4,534,681 seguidores. En su cuenta (@francisca), la actriz y presentadora de televisión es famosa por compartir fotos y videos de su vida personal y profesional. En su último post recogió 21,496 me gusta. “Buenos días mi gente lindaCada embarazo es diferente, cada mujer embarazada también lo es. Me he disfrutado mucho este embarazo, en verdad ha sido más fácil. Me han dicho que el segundo regularmente lo es.Aunque también decidí que lo disfrutaría más, que no permitía que nada ni nadie empañe esta felicidad, que estaría más presente y sentiría todo al máximo porque la verdad es que pasa muy rápido y en mi experiencia por más que uno se transforme y por difícil que algunos días se vuelvan difíciles, cuando termina el embarazo extrañas un montón de cosas. Así que hoy vivo esta etapa al máximo y celebro la gran bendición de llevar una vida dentro de mi. Eso es lo único que importaAquí bajo el lente de @alouettephoto que tomo estas espectaculares fotos y vienen más ”, escribió en ella.

5- Thalia: 6,772 Likes

Para concluir, cerramos este ranking con Thalia, la artista con una comunidad de 21,208,424 followers en Instagram. Sus posteos en (@thalia) también provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 6,772 likes. “#CHORO BTS ”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Descubre las fotos con más likes de los días previos: