Bryan Adams revela que trató de ayudar a Amy Winehouse para que dejara las adicciones

Desde mediados de la década de los 90 el cantante canadiense Bryan Adams comenzó a desarrollar su faceta como fotógrafo de otros artistas, y en 2006 se hizo amigo de Amy Winehouse, a quien retrató en cuatro sesiones. Ahora él ha revelado que intentó ayudarla debido a la fuerte adicción a las drogas por la que ella pasaba.

En una reciente entrevista con The Sunday Times, Adams, de 64 años, habló acerca del viaje que Winehouse hizo a su casa del Caribe para pasar la Navidad en 2007; él tenía la esperanza de que la cantante se relajara y de alguna forma se desintoxicara: “Amy y yo nos hicimos amigos, así que la invité a pasar las fiestas con mi familia. La traté de ayudar, pero eso tiene que venir de adentro. Realmente no sé qué fue lo que sucedió con Amy, y es muy triste, porque era muy talentosa. Con todo eso ¿realmente hice la diferencia? No lo sé”.

Bryan no se dio cuenta de muchas cosas que sucedieron durante la estancia de Amy en su casa, y éstas también fueron reveladas por un amigo de la artista británica: “Era poco después de la Navidad de 2007 y había venido para ayudar a mi mejor amiga, Amy Winehouse, a alejarse de las drogas. Estábamos en la isla como invitados del cantante Bryan Adams, alojándonos en su impresionante casa rodeada de palmeras, arena blanca y un océano color aguamarina. Pero Amy de alguna manera había introducido drogas de contrabando en el vuelo, las había fumado en la hermosa casa de nuestro famoso nuevo amigo y ahora se habían acabado. Ella se estaba retrayendo y un médico local la había sedado fuertemente”.

El testigo prosiguió con su descripción de los hechos: “Así fue como me invitaron a cenar con los vecinos. La gente preguntaba por Amy. Traté de contener todo pero me enojé. Fue Mick Jagger, quien estaba ahí, el que me consoló y me dijo: “No te preocupes, hombre, ella estará bien. La gente en ese mundo pasa por este tipo de cosas. Cálmate, esto es normal, Amy también es una estrella de rock y esto es parte del proceso”.

El 23 de julio de 2011 Amy Winehouse fue encontrada sin vida en su departamento de Camden, Londres, a causa de una congestión alcohólica. El año próximo su vida será contada en la película “Back To Black”, que es protagonizada por Marisa Abela. En 2014 Bryan Adams recordó a la cantante, con motivo de una exposición de fotografías, y la describió como “una persona con enorme talento. Escribía sus propias canciones, tenía una voz única y una gran personalidad. Creo que ella representa un tipo de persona que existe en Londres, y su música vivirá para siempre. Era un personaje interesante y tenía mucha determinación”.

