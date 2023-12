‘Queremos la paz con los palestinos’

Segunda parte

Tel Aviv, Israel.- Manuela Rotstein, integrante del movimiento Mujeres para La Paz en inglés Women Wage Peace tiene el dolor pintado en la cara y unos ojos enrojecidos por los que amenazan con irrumpir las lágrimas.

Esta madre junto con algunas de las integrantes de Mujeres para la Paz acuden todos los días a la Plaza de los Secuestrados a pedir por la liberación de los rehenes tomados por Hamas en los ataques del 7 de octubre, pero también unidas con madres palestinas reclaman una salida diplomática al conflicto entre Israel y Palestina.

“Nosotros queremos ver a los gobernantes pensando ya mismo en el día después, qué va a pasar, cómo vamos a tener iniciativa para que de esto salga una paz con los palestinos”, dice Manuela, una madre argentina-judía, quien vive en Israel.

Manuela Rotstein en la lucha por la paz en el Medio Oriente. (Araceli Martínez/La Opinión)

Las Mujeres para la Paz tienen en Facebook, 50,000 seguidoras.

“Aquí ahorita en esta plaza, somos un grupo chico porque solo venimos la gente de Tel Aviv. Estamos todos los días aquí para pedir el regreso de todos los secuestrados”.

Manuela no suelta un cartel con la imagen de Itay Svirsky de 38 años, quien se presume fue secuestrado por Hamas el 7 de octubre cuando arrasaron con el Kibutz Be’eri. Itay había ido a visitar a sus padres Orit y Rafi, quienes fueron asesinados en el lugar.

“Orit fue una de nosotras, Mujeres por la Paz, y estuvo con nosotras en el Mar Muerto junto con las palestinas Mujeres del Sol”.

Las Mujeres para la Paz también lloran a Vivían Silver, una activista de derechos humanos quien era miembro fundadora de su grupo, y quien fue brutalmente asesinada el 7 de octubre.

“Venimos por Vivian Silver, por la madre de una compañera, y por todos los secuestrados”.

Vivian Silver, era una activista canadiense-israelí nacida en 1949 en Winnipeg, Canadá, quien fue asesinada durante los ataques de Hamas en el kibbutz Be’eri. Fue recordada durante sus funerales por su trabajo durante décadas para poner fin al conflicto Israeli-Palestino.

Manuela dice que se formaron como grupo a partir de las guerras para pedir a los gobiernos que hagan esfuerzos para crea iniciativas para la paz entre el pueblo israelí y palestino.

“Este año tenemos unas socias del lado palestino, que se juntaron con nosotros y que se hacen llamar las Mujeres del Sol“.

Estudiantes en Tel Aviv, Israel reconocen en la imagen a algunos de los secuestrados por Hamas. (Araceli Martínez/La Opinión)

La mesa espera por los secuestrados por Hamas, muchos de ellos niños y jóvenes. (Araceli Martínez/La Opinión)

En el grupo de Madres para la Paz, dice Manuela – hay palestinas, palestinas de los territorios, árabes, israelíes.

“También hay algunas madres de Gaza que forman parte de nuestro diálogo permanente”.

Manuela dice que el ataque del 7 de octubre, significó un golpe muy duro.

“Nosotros trabajamos mucho por la gente del sur que siempre fue una zona muy afectada por la guerra, y ahí teníamos mucha gente que era líder del movimiento como Vivian Silver”.

Platica que durante los primeros días después de los ataques de Hamas, pensaban que Vivian estaba secuestrada.

“Finalmente se identificó su cuerpo. Ella vivía en el kibutz de Be’erin donde más de 100 personas fueron asesinadas”.

El alto al fuego con la liberación de rehenes trajo momentos de alegría a amigos y familiares en la Plaza de los Secuestrados.(Araceli Martínez/La Opinión)

A pesar del dolor y el desasosiego, es posible encontrar la paz, dice Manuela.

“Nosotras recibimos noticias de nuestras compañeras palestinas, seguimos en contacto y hay suficientes países árabes que también están esperando una solución diplomática; y eso es lo queremos escuchar de nuestro gobierno“.

Pero Manuela dice que es muy difícil saber que está haciendo el primer ministro porque las conversaciones son secretas.

“Lo que estamos experimentando es realmente angustiante, no sabemos si los secuestrados van a ser liberados. Estamos negociando con un grupo que valora muy poco la vida humana”.

Los secuestrados – sostiene – son un instrumento para ellos.

Al llegar al Aeropuerto de Tel Aviv, hay cárteles instalados a todo lo largo con las imágenes de los secuestrados durante los ataques de Hamas el 7 de octubre. (Araceli Martínez/La Opinión)

Para las Madres para la Paz, el conflicto Israel-Hamas es muy complejo.

“No hay que tomar partido, no es un partido de fútbol, tenemos que resolverlos todos juntos y pensando en las necesidades de todos y de los chicos de Gaza. Debemos tener en cuenta que no debe haber ahí hambre y necesidades. Eso es una necesidad de todos, también de los israelitas, para tener todos un futuro mejor”.

Dice que la captura de rehenes fue terrible.

“Las madres fueron separadas de los hijos; los hijos están siendo liberados mientras que las madres y algunos padres no. Es muy difícil”.

Pero también dijo que por otro lado, las madres y los ciudadanos, que no tienen ninguna culpa de Gaza, también están sufriendo por el conflicto. “Es muy doloroso”.

Imágenes de los secuestrados por Hamas en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Tel Aviv. (Araceli Martínez/La Opinión)

Manuela dice que van a seguir manifestándose hasta que no sea liberado el último de los secuestrados.

“De lado de Israel, va a ver que tomar decisiones muy difíciles, pero la seguridad de los ciudadanos va a depender de saber que el gobierno está para cuidarnos, y ayudarnos a rescatar a nuestros hijos, si son tomados. Es importante que nuestro gobierno lo sepa”.

Mientras no regresen a todos los rehenes israelíes tomados por Hamas, las Madres para la Paz seguirán manifestándose todos los días en Tel Aviv.

“Estamos aquí una hora y media cada día, volveremos a casa, prendemos la tele, seguimos las noticias con mucha esperanza de que fueron liberadas, 13, 14 personas por día. Realmente la espera ha sido muy angustiante”.

La Plaza de los Secuestrados está convertida en un mosaico de manifestaciones y expresiones de arte a favor de la liberación de los israelíes que fueron tomados como rehenes por Hamas el 7 de Octubre. Familiares y amigos hacen guardia permanente en el lugar.

Un oso de peluche en una banca de Tel Aviv como símbolo de los niños secuestrados por Hamas. (Araceli Martínez/La Opinión)

Los nombres de los secuestrados y sus imágenes están por todas partes, en cárteles, en camisetas, en las instalaciones artísticas y hasta en una larga mesa vacía llena de platos, cubiertos y sillas como símbolo de la ausencia de los israelíes que se mantienen en cautiverio.

De manera inmediata, tan pronto ocurrieron los ataques, padres, familiares y amigos de los secuestrados por Hamas, comenzaron a llegar todos los días a manifestarse por su liberación a la Plaza del Museo. Esta demostración sin precedentes obligó a que la plaza cambiara de nombre y se le llamara Plaza de los Secuestrados.

Durante la semana del cese al fuego entre Israel y Hamas que duró del 24 de noviembre al 1 de diciembre con la liberación de algunas de las mujeres y niños tomados como rehenes, el ambiente en la Plaza de los Secuestrados se llenó de esperanza.

El clamor es unánime, dice Manuela: ¡tráiganlos de regreso a casa!

*Esta serie de reportajes es posible gracias a una fellowship de Fuente Latina, una organización no lucrativa y no partidista, fundada y dirigida por Leah Soibel. Tiene oficinas en Miami y la Ciudad de México. La misión de Fuente Latina es remover barreras lingüísticas y geográficas, empoderando a periodistas e influencers para cubrir historias sobre Israel y el Medio Oriente. Durante más de 11 años, Fuente Latina ha entregado fellowships a más de 350 profesionales de los medios hispanos de 12 países. Mucho del contenido informativo generado ha obtenido premios.