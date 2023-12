Karol G se volvió el blanco de críticas por el vestido que usó para el bautizo de su sobrina

Karol G da de que hablar con cada paso que da y prueba de ello es la reciente polémica que se generó en redes sociales por el modelito que decidió utilizar para el bautizo de su sobrina. Y es que de acuerdo con algunos internautas, este estuvo “fuera de lugar”. Aquí te contamos los detalles.

La celebración que tuvo lugar en su natal Medellín, Colombia vio llegar a la denominada ‘Bichota’ enfundada en un vestido blanco, satinado, con tirantes transparentes y escote generoso. Dicha pieza estaba inspirada en un camisón de lencería que no tardo en causar furor.

Y es que mientras sus fanáticos de hueso colorado la llenaron de piropos, no faltaron aquellos internautas que salieron a reprobar su elección de atuendo como invitada para el sacramento religioso de su sobrina.

“No debió usar ese vestido en un bautizo”, “Ese vestido es demasiado revelador”, “A una iglesia no se va a sí” y “Muy linda pero hay momento para todo, se equivocó de vestido”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que sus seguidores más fieles salieran en su defensa con contundentes respuestas ante la negatividad en la sección de comentarios: “De verdad que la gente se pasa con lo que critica. Lo hacen porque no les queda el vestido o porque no se lo pueden colocar, dejen la envidia. Sean felices”, dijo un usuario.

A pesar del revuelo que se desató en Instagram, Karol G se mantiene al margen de las críticas y prefiere enfocarse en los éxitos que ha cosechado este 2023, siendo uno de ellos su debut como actriz de la mano de su compatriota, Sofía Vergara, para la serie de Netflix “Griselda”.

Esta producción sigue la vida de ‘Griselda Blanco’, una conocida narcotraficante y criminal colombiana, fundadora del cártel de Medellín. Por su parte, Karol G será la encargada de dar vida a Carla, una amiga muy cercana y bastante leal a la protagonista.

