Una blanca Navidad en Los Ángeles

El primer Carnaval de Invierno de Koreatown ofrecerá una oportunidad gratuita para que familias se deleiten con más de 100 toneladas de nieve, creen recuerdos duraderos y abracen el espíritu navideño.

El carnaval será el 16 de diciembre de 3pm hasta las 10pm y contará con una variedad de delicias tradicionales de varios negocios de la zona, un Santa Claus coreano y otro Santa Claus latino, varias exposiciones fotográficas, atracciones de carnaval y mucho más.

El anuncio se dio el lunes por parte de la concejal Heather Hutt y varias organizaciones comunitarias donde todos expresaron la importancia del evento como una forma de construir una conexión entre las diferentes comunidades en Koreatown.

De acuerdo con una publicación de blog de TogetherLA, a pesar de su nombre, la mayoría de los residentes de Koreatown han sido histórica y actualmente hispanos (alrededor del 50%) y asiáticos (alrededor del 30% y de la población asiática, casi el 70% proviene de Corea).

También es notable cómo 115,000 personas viven en un área de 2.9 millas cuadradas, la mitad del tamaño del aeropuerto LAX.

Esto hace que Koreatown sea 1.5 veces más concentrado que la densidad de población de la ciudad de Nueva York y el vecindario más denso del condado de Los Ángeles.

En un comunicado de la oficina de la concejal Hutt, dijo que está dedicada a brindar a los electores del Distrito y de toda la ciudad una experiencia inclusiva que hará que todos se sientan bien en esta temporada navideña.

“Como su concejal, es importante para mí que podamos unirnos para abrazar las tradiciones y experiencias de cada uno”, dijo la concejal Hutt. “Nuestro objetivo con este carnaval es mostrar la fuerza de nuestra comunidad mientras nos reunimos en Koreatown”.

La concejal Heather Hutt dice que también se servirá una cena gratuita en el evento a partir de las 6 p.m. y exige que la gente venga temprano porque hay cantidades limitadas para la cena.

Alex Sánchez, director ejecutivo de Homies Unidos, explicó que su organización se ha asociado con el festival para proveer servicios comunitarios durante el evento para poder apoyar a la juventud y también para prevenir y reducir la violencia en la comunidad.

Sánchez creció en Koreatown y tiene más de 20 años de experiencia en la prevención de violencia y empoderamiento de la juventud y dice que eventos como este sirven para abrir les la mente a la juventud.

“Yo he visto que ha habido eventos donde vienen los coreanos, pero no he visto eventos donde se involucra toda la comunidad”, explicó Sánchez. “Y yo creo que esto sería una buena oportunidad para poder hacer un intercambio cultural, que es lo que necesitamos aquí para crear una comunidad”.

Agregó que Homies Unidos también estará repartiendo juguetes por la noche para cualquier familia que necesite.

Colecta de juguetes

El Cuerpo Coreano del Ejército de Salvación de Los Ángeles organizará una “Colecta de Juguetes” el 20 de diciembre para distribuir juguetes y alimentos gratuitos a familias de bajos ingresos con niños.

Si desea participar debe presentar su solicitud con anticipación al (213)480-0714.

Raúl Claros, cofundador y jefe de estrategia Fundación Reimagine LA, creció en Koreatown y recuerda lo difícil que fue llegar a la casa vacía.

“No teníamos actividades como esta y hubo muchas Navidades en las que no teníamos nada debajo del árbol”, dijo Claros. “El tipo de presiones que sufren las familias durante estas festividades pueden ser muy fuertes. Así que, afortunadamente para las mamás, los papás, las abuelas y los abuelos, no tienen por qué tener esa carga”.

Claros agregó que es importante el trabajo que la concejal Hutt ha hecho en juntar a varias organizaciones distintas para colaborar en un evento como este.

Steve Kang, director de Asuntos Externos del Centro Comunitario y Juvenil de Koreatown (KYCC), explicó que Koreatown tiene una de las comunidades más diversas en la ciudad de Los Ángeles.

“KYCC, junto con numerosas organizaciones comunitarias, estará en el lugar no sólo para proporcionar recursos muy necesarios, sino también para interactuar con nuestros vecinos mientras celebramos la temporada navideña”, dijo Kang.

Durante las próximas dos semanas, la concejal Hutt llevará a cabo más eventos comunitarios que son gratuitos e incluyen una variedad de actividades, obsequios y experiencias para que disfruten los angelinos de bajos ingresos.