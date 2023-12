Alcaldesa de Los Ángeles: ‘Hemos construido buenos cimientos en el primer año’

Karen Bass no puede creer que ya cumplió un año como alcaldesa de la Ciudad de Los Ángeles.

“Dependiendo de lo que vaya pasando, hay días que siento que este primer año se ha ido muy rápido, y otros se siente como que han transcurrido dos o tres años”.

Pero en realidad dice que se siente muy bien.

“Siento que mi vida ha dado un giro completo. He vuelto a hacer cosas que intentaba hacer hace tres décadas, pero ahora puedo lograr un cambio. Mi experiencia en el Ayuntamiento antes de ser alcaldesa fue organizar a los residentes del vecindario para que vinieran a dar testimonio en el Ayuntamiento”.

Sus otras experiencias fueron visitar al alcalde Villaraigosa y al alcalde Garcetti, pero venir al Ayuntamiento como alcaldesa es algo totalmente nuevo, aún el propio edificio no le era familiar hace un año.

“Tuve que poner en marcha una administración en tres semanas (después de haber ganado la elección). Realmente siento que en este primer año hemos construido unos buenos cimientos y conseguido algunos logros importantes, pero estoy ansiosa por comenzar el siguiente año”.

Acompañada por su equipo más cercano, la alcaldesa Bass sostuvo una reunión con el director editorial de La Opinión, Armando Varela y los reporteros Araceli Martínez Ortega e Isaac Ceja.

La alcaldesa Karen Bass habla con La Opinión sobre su primer año de trabajo. (Isaac Ceja/La Opinion)

Un año difícil

A diferencia de su trabajo como asambleísta de Los Ángeles, y presidenta de la Asamblea cuando el estado enfrentaba muchas presiones presupuestales, dice que ser alcaldesa es completamente diferente.

“Creo que el próximo año tendremos problemas con el presupuesto, debido al déficit de $60 mil millones en Sacramento. Va a ser más desafiante. Pero todo el tiempo que fui asambleísta, la ciudad y el estado estuvieron al borde del precipicio listos para caer en cualquier momento”.

Karen Bass se reunió con el editor ejecutivo de La Opinión, Armando Varela y la reportera Araceli Martínez.

El desamparo

La alcaldesa revela que la meta cuando asumió la alcaldía, era sacar de la calle y proveer un techo a 17,000 desamparados a través de un acercamiento múltiple, usando estrategias como el programa Inside Safe, y de apresurar la construcción de unidades y dar cupones.

“Pero enfrentamos muchos desafíos como que el sistema de seguimiento del condado no estaba incluyendo a todos. La construcción de viviendas que se inició hace años estaba estancada, por falta de permisos y financiamiento, y pudimos acelerarla para dar un techo más rápido a la gente”.

Pero además encontró mucha resistencia dentro de la burocracia, “no resistencia abierta, sino de personas que simplemente no hacen que las cosas sucedan, porque en realidad no están de acuerdo con lo que estamos haciendo”.

La alcaldesa estima que cerca de un 30% de la población desamparada que ha podido recibir un techo, está formada por latinos.

La alcaldesa mantiene muy cerca a su equipo de asesores.

El próximo año

Revela que lo más grande que espera lograr el próximo año es sacar a la gente de los moteles para darles vivienda permanente.

“Eso es algo que tomó mucho más tiempo porque encontramos muchas barreras, pero cada vez que se me presentaba una, tenía que salir corriendo a intentar derribarla, y pude echar abajo la mayoría.

“Una de las otras grandes cosas que quiero lograr es que la gente obtenga viviendas permanentes y un mucho mejor sistema de servicios. Quizá no saben que después de trasladar a una persona de una carpa al motel, una organización comunitaria se hace cargo”.

Dice sin embargo que es necesario que dichas organizaciones comunitarias tengan un nivel de servicios más estándar.

“Necesitamos descubrir cómo complementar sus servicios. Siento que podremos hacerlo el próximo año. Va a ser muy importante retomar las lecciones aprendidas y aplicarlas a lo largo del sistema”.

Oportunidades económicas

La alcaldesa afirma que hay muchas oportunidades de trabajo en la ciudad para la población desamparada.

“Hemos estado haciendo ferias de empleo. Hay 7,000 vacantes, pero si tenemos una crisis económica, no podremos contratar ese número. Hemos contratado a 2,500 este año, lo que no ayuda es el número importante de jubilaciones que ocurren de forma natural. Pero hay muchos trabajos de nivel inicial que las personas desamparadas podrían recibir y, por eso, en nuestras ferias de empleo que recorren la comunidad las personas pueden aplicar”.

Para la alcaldesa, aunque el enfoque es buscar un techo para las personas que viven en las calles, también le interesa abordar el problema de una población que no se considera desamparada, como las familias latinas que viven dos o tres en un apartamento.

“Por lo general, la gente no escoge vivir de esa manera. Lo hacen para combinar sus salarios. Eso me preocupa. Por lo tanto, no todo es acerca del desamparo sino de prevenir que la gente se quede sin un techo, y de construir vivienda accesible para que la gente tenga opciones”.

Hace ver que recientemente, un grupo comunitario expresó su preocupación porque se está construyendo un número desproporcionado de edificios de apartamentos en el sur de Los Ángeles.

“No queremos que el sur de Los Ángeles tenga todas las viviendas asequibles y para personas de bajos ingresos. Así que vamos a tener que encontrar una manera de ser mucho más intencionados, para asegurarnos de que las viviendas se construyan”.

La alcaldesa Karen Bass rodeada de su equipo de trabajo. (Isaac Ceja/La Opinión)

Seguridad pública

En términos de seguridad pública, recordó que aumentaron los fondos para la policía durante su primer año de gobierno.

“Proporcionamos un buen contrato para los agentes; y hemos tenido más de 1,000 solicitudes para ingresar a la policía en estos últimos meses”.

En cuanto a los robos al comercio, afirma que la mayoría de los que hemos visto últimamente han sido fuera de la ciudad.

“Pero cuando lo ves por televisión, no prestas atención a sí ocurrió en Norwalk o Long Beach, simplemente lo ves. Eso es un pequeño dilema, y no importa lo que muestren los datos. Si la gente no se siente segura, compra en línea”.

En respuesta a los robos rápidos y sorpresivos, recordó que crearon un equipo de trabajo con el Departamento del Sheriff de Los Ángeles, el LAPD, la policía de Caminos de California, la policía de Burbank y otras agencias, que logró hacer más de 50 arrestos.

“Gran parte de lo robado se vende por Internet, y parte de este grupo de trabajo está vigilando esto y también estamos repasando las estrategias de seguridad con las tiendas”.

Añade que lo interesante es que un par de los grandes comercios se han rehusado a cooperar.

“Supongo que se sienten cómodos porque obtienen su seguro. Pero la policía se sorprendió mucho de la falta de cooperación”.

Pese a todo, durante este periodo de fiesta habrá una alta presencia visible de patrullas mientras se realizan las compras.

“Estamos trabajando con grandes y pequeños comercios para que comprendan qué cosas pueden hacer dentro de sus propias tiendas para protegerse mejor y hacer que la experiencia de compra sea más placentera para el cliente”.

Al pedirle su opinión en relación a que muchos policías no se sienten respaldados por el jefe Michel Moore, director del LAPD, en caso de un incidente en la calle en el que salgan acusados, sobre lo qué puede hacer su gobierno, de manera que tanto ellos se sientan apoyados para hacer su trabajo.

“Le dimos un contrato de cinco años. Él (jefe Moore) ha dicho que no tiene intención de quedarse cinco años. Tenemos una nueva comisión policiaca. Y el jefe es evaluado con regularidad, pero él no se va a quedar por cinco años. Al comienzo del año, vamos a platicar”.

Brian Williams, vicealcalde de seguridad pública dice que se comunican con el jefe Moore cada me para analizar el uso de la fuerza, reducir el número de los casos en los que se usa, y asegurarse que realmente se impulse el empleo de los profesionales de la salud mental en lugar de enviar agentes de policía a las llamadas de auxilio que no se requieran.

La alcaldesa sostiene que desde que estaba en campaña, dejó claro que su acercamiento al crimen, es lidiar con él cuando se presente, pero también invertir en la prevención.

“Cuando me postulé, me comprometí a aumentar significativamente el salario de los hombres y mujeres que son trabajadores de intervención comunitaria. Ellos son los que van a los lugares de los homicidios y los tiroteos y tratan de evitar las represalias.

Una de las cosas que espera hacer el próximo año es atender el graffiti.

“Es como si hubiera explotado por toda la ciudad y no es el tipo de graffiti que ocurría hace 30 años, ahora es más artístico, pero creo que sigue siendo horrible.

“Lo que me gustaría hacer es conectar a los jóvenes que hacen el graffiti con algunos de nuestros muralistas icónicos como Judy Baca. Los Ángeles tiene esta hermosa tradición de murales, murales que están por toda la ciudad. Estaba hablando con algunas personas relacionadas con los Juegos Olímpicos, para decirles: ¿se imaginan que en lugar de todo el graffiti que ven en las autopistas, vieran murales que contaran nuestra historia? ¡Sería tan hermoso!”.

Un día normal

¿Cómo es un día en la vida de la alcaldesa de Los Ángeles? Con una agenda tan intensa, ¿se da tiempo para cuidar de su salud mental?

“Estoy batallando con eso. Suelo despertar entre 4:30 y 5 de la mañana, y paso las primeras dos horas leyendo noticias locales, estatales, nacionales e internacionales. Necesito saber que pasa en el mundo porque eso nos impacta como la Guerra en el Medio Oriente”.

Enseguida se prepara para el trabajo, lee su horario, atiende memos y trabaja hasta después del anochecer.

“Si termino para las siete de la tarde, genial, pero usualmente acabo como a las nueve de la noche. Así que son días largos, pero me tomo unas horas de descanso el fin de semana, no el día completo; y luego, por mi propia salud mental, intento nadar y andar en bicicleta. Cuando estaba en el Congreso, nadaba todas las mañanas, a las siete de la mañana y luego me iba a trabajar. Ahora solo nado una vez a la semana”.

Mensaje para los latinos

La alcaldesa Bass dice que pueden esperar una participación activa, inclusión y participación de su oficina en todos los sentidos, acceso, recursos, empleo, ser parte de mi equipo, nombramientos en comisiones y participación activa,

En materias de negocios, dice que están tratando de abrir el proceso de adquisiciones y prestar especial atención a las empresas minoritarias y pequeños negocios latinos para que tengan una pista privilegiada.

Primer año en números

– En seguridad pública: los homicidios han disminuido 15% en comparación para el año pasado; y más de 1,048 personas han solicitado ingresar a trabajar al LAPD.

– Más de 21,000 angelinos desamparados han recibido un techo provisional. La meta era de 17,000.

-La alcaldesa ayudó a asegurar $15.7 millones del estado para apoyar los esfuerzos del LAPD para combatir el crimen organizado minorista, que ahora ha disminuido en un 57% desde el establecimiento del grupo de trabajo que resultó en 196 arrestos.- Se ha acelerado la construcción de 9,000 viviendas accesibles debido a las reformas impulsadas por la alcaldesa Bass

– El Fondo de la Alcaldía de Los Ángeles, una organización sin fines de lucro dedicada a servir a Los Ángeles en colaboración con la alcaldesa Bass, ha anclado su trabajo con una importante iniciativa para evitar que los angelinos caigan en la indigencia. En solo 4 meses, la iniciativa We Are LA del Fondo de la Alcaldía ha conseguido:

o Lanzar una línea directa para las personas al borde de la indigencia. Contactó y habló con más de 175,000 angelinos que pagan alquiler y viven en la pobreza.

o A partir de esos contactos, evaluó la elegibilidad de más de 18,700 hogares para recibir beneficios federales, estatales y locales y ayudó con las solicitudes; y para aquellos que recibieron avisos de desalojo, ayudaron a presentar una respuesta.

o A partir del 1 de noviembre, se lanzó un alcance adicional a otros 5,095 hogares que recibieron avisos de desalojo.

o Avanzó en el reclutamiento y capacitación de más de 200 abogados pro-bono para ayudar a las personas a permanecer en sus hogares

Los funcionarios que acompañaron a la alcaldesa Bass en su entrevista con La Opinión fueron: Brian Williams, vicealcalde de seguridad pública; Celene Cordero, jefa de personal de su oficina; Salomon Rivera, subefe de personal; Lourdes Castro Ramirez, jefa de vivienda y personas sin hogar; y Jared Rivera, vicealcalde de empoderamiento de la comunidad.