Francisca destapa cuál es su mayor preocupación a dos meses de dar a luz a su hijo Franco

La presentadora de televisión Francisca se encuentra a solo unos meses de darle la bienvenida a su segundo hijo junto al empresario Francesco Zampogna. Y aunque hasta el momento su embarazo ha ido viento en popa, hay algunas preocupaciones que, como cualquier madre, no puede escapar.

Desde su cuenta oficial en Instagram, la conductora estrella de ‘Despierta América’ compartió su emoción al incursionar en el tercer trimestre de la dulce espera: “Me he disfrutado mucho este embarazo, en verdad ha sido más fácil. Me han dicho que el segundo regularmente lo es. Aunque también decidí que lo disfrutaría más, que no permitía que nada ni nadie empañe esta felicidad, que estaría más presente y sentiría todo al máximo porque la verdad es que pasa muy rápido y en mi experiencia por más que uno se transforme y por difícil que algunos días se vuelvan difíciles, cuando termina el embarazo extrañas un montón de cosas. Así que hoy vivo esta etapa al máximo y celebro la gran bendición de llevar una vida dentro de mí”, detalló.

No obstante, la dominicana mo ha podido escapar de las preocupaciones durante esta etapa de su vida, tema que decidió abordar desde sus plataformas digitales: “Ustedes saben que yo no voy a comprar muchas cosas para Franco porque es otro varón, entonces Gennaro tiene todo, gracias a Dios, entonces para qué gastar una cantidad de dinero si tengo muchas cosas allí, de hecho cosas que Gennaro ni utiliza, como por ejemplo su cuna”, comenzó.

A pesar de su idea, Francisca considera muy importante dejar que su pequeño Gennaro no se sienta excluido o, peor aún, que sus cosas son tomadas sin permiso: “Se me hace muy rudo simplemente organizarle su espacio, meterlo en la cuna de Gennaro sin decirle a Gennaro. No pedirle permiso, pero que él sepa que su hermanito va a usar su cuna porque ya él es consciente de todo y él sabe cuáles son sus cosas, en el lugar que van y todo lo demás”, detalló.

“Yo muy linda mamá le digo a Gennaro: ‘Gennaro, ¿le vas a prestar tu cunita a tu hermanito, a Franco, cuando llegue?’. Me dice ‘no, no, no, claro que no, por supuesto que no’. Y yo le digo ‘hijo, cómo que no, tienes que prestarle tu cunita, préstale tu cunita a tu hermanito Franco para que él la use porque igual tú no la usas’. ‘No, no, no, claro que no, es mía, es mía. No, no, no'”, relató la famosa. “Y yo me quedo como ahora qué hago, me sorprendo pero digo, bueno, es algo que a lo mejor tendré que ir trabajando con el tiempo”.

Sin embargo, la cosa no acabó allí, pues Francisca añadió que su primogénito no da “su brazo a torcer” en cuanto a su hermano se refiere, algo que la tiene preocupada por la llegada de su segundo hijo.

“Luego le digo ‘hijito, pero si no le prestas tu cunita a Franco, entonces dónde va a dormir’. Y me dijo ‘afuera’. Que su hermano va a dormir afuera”, contó informó desde redes.

Es así como la ex reina de belleza exhortó a sus fanáticos a compartirle tips o consejos para poder sobrellevar esta situación: “De verdad que ya me empecé como que a preocupar (…) Si me quieren dar alguna recomendación de cómo manejar el tema porque no quiero que Gennaro se sienta como que desplazado, que le quité todo y se lo di a Franco, pero también me gustaría enseñarle a él que tiene que compartir y que hay que abrir un espacio de amor para su nuevo compañerito de vida, así que ayuda por favor”.

