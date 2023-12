La Opinión Hoy: Jóvenes latinos muestran su talento científico en National Geographic

National Geographic estrenó la miniserie documental la Feria de la Ciencia, misma que relata el viaje y la participación de brillantes estudiantes de todo el mundo, precisamente a la Feria Internacional de la Ciencia e Ingeniería (ISEF, por sus siglas en inglés) uno de los eventos más importantes.

Celebrado en Atlanta, Georgia, esta serie de tres episodios se estrenó en National Geographic el 10 de diciembre y se transmite en Disney Plus y Hulu desde el 11 de diciembre. Yajaira Torres y Hendrid García Torres, en compañía de Sadiel Duquette han sido parte de esta emocionante aventura y nos platicaron un poco desde su propia perspectiva, como la vivieron, en La Opinión Hoy.

“La razón que nació esta pasión por la ciencia y la tecnología desde que era pequeño, desde séptimo grado, era porque me llamaba mucho la atención crear diferentes cosas, para poder resolver problemas que están ocurriendo en el mundo. Me recuerdo que mi primer proyecto fue un filtrador de agua de río para poder tomar el agua que está contaminada y poder ser potable, después a través de un sistema de filtro que hice con material natural, que lo recuerdo muy bien, lo que usted fue un palo de bambú y la parte de adentro tenía plata. Me llama mucho la atención crear cosas que posiblemente resolver problemas del mundo o hacerle la vida más fácil a uno como tal de una manera inexpresiva, porque muchas cosas, muchas tecnologías que pueden resolver problemas, pero son bien caras y obviamente no todo el mundo es millonario”, no todo el mundo tiene dinero o sea en verdad me llamo emplear los dispositivos que puedan posiblemente resolver problemas a un nivel mundial y que todo el mundo tenga el derecho y la facilidad de tenerlo”, narró Hendrid García Torres.

Mientras, Yajaira explicó “ellos no se conocieron desde pequeños, pero cuando ellos se conocieron parecían hermanos, era una química entre ellos espectacular, una cosa que no se lo puedo escribir porque es que se llevaban tan bien y se compenetraban tan bien. Sadiel es un bailarín innato y Hendrid tiene dos pies izquierdos, así que los dos eran atletas, estudiantes del cuadro de honor, estudiantes investigadores, no estamos hablando de un estudiante que era solamente investigador, no estamos hablando de estudiantes que estaban en sociedades, en clubes, eran atletas, eran activos en su estudio a nivel escolar y participaban de ayuda en todas las actividades y contribuían en todas las donaciones que había, en todas las actividades, la verdad que me llena de mucho orgullo de haber sido maestra y mentora de ellos”.

