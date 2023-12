La polémica iglesia en Reino Unido donde la BBC filmó a un pastor tratando de expulsar “espíritus malignos” de adolescentes

La filmación secreta de una congregación de jóvenes y adolescentes de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) en el sur de Londres muestra lo que parece ser un intento de expulsar espíritus malignos de un joven de 16 años.

En el servicio, el pastor aparece sosteniendo la cabeza del adolescente mientras reza una de las llamadas “oraciones poderosas” para que el espíritu maligno que supuestamente había entrado en él salga.

“Dios mío, que tu fuego queme el espíritu maligno que se esconde”, recitó el pastor.

Durante la investigación del programa BBC Panorama, una periodista encubierta también pudo conocer la historia de un exmiembro gay de la IURD que contó que había recibido “oraciones poderosas” a los 13 años para convertirlo en heterosexual.

La IURD sostiene que no tiene permitido que los menores de 18 años reciban “oraciones poderosas” y que no lleva a cabo “terapias de conversión”.

Sin embargo, la investigación de BBC Panorama reveló que:

La iglesia les dice a sus fieles que puede ayudarles con problemas de salud mental expulsando a los espíritus malignos.

El líder de la iglesia en el Reino Unido describe la epilepsia como un “problema espiritual”.

El caso de Victoria

La IURD es una iglesia que fue fundada en Brasil en 1977 en una antigua funeraria de Río de Janeiro y que ahora está presente en más de 100 países, según certifica la propia institución.

Se describe como una iglesia pentecostal y cuenta con millones de fieles en todo el mundo, incluyendo más de 10.000 en Reino Unido, donde está registrada como una organización de beneficencia.

En el año 2000 fue objeto de escrutinio tras la muerte de una niña de 8 años, Victoria Climbie, quien fue asesinada por su tía abuela y el novio de ésta.

PA Media La muerte de Victoria Climbie en 2000 causó conmoción en Reino Unido.

Durante la semana antes de su muerte, la pareja llevó a Victoria, que mostraba señales de haber sido víctima de abusos, a una de las sedes de la iglesia en tierras británicas.

El pastor dijo que pensó que la niña podía estar poseída y sugirió en un principio que asistiera a un servicio en el cual se recitaran “oraciones poderosas”. Pero antes que eso ocurriera, el pastor cambió su recomendación y le dijo a la tía abuela de Victoria que la llevara a un hospital.

Un informe de la Charity Comission, el departamento que supervisa en Inglaterra y Gales a las organizaciones de beneficencia como la IURD, resaltó que “la gravedad del estado de Victoria no fue plenamente advertida ni comunicada a las autoridades competentes” en los días previos a su muerte.

La Comisión se mostró “preocupada” por el hecho de que la iglesia no tuviera una política formal de salvaguardia de menores.

A raíz de estas críticas, la iglesia introdujo una política de protección y ahora promete no recitar “oraciones poderosas” a menores de 18 años ni hacerlo cuando están presentes.

“La cuestión es cómo se hace”

Las oraciones para expulsar espíritus malignos no son inusuales en el mundo cristiano. Algunas iglesias las llaman liberaciones o exorcismos, aunque la IURD no utiliza este último término.

El doctor Joe Aldred, un obispo pentecostal que trabaja para unir las distintas tradiciones cristianas, afirma que la “la Iglesia anglicana tiene exorcistas en casi todas las diócesis. La cuestión es cómo se hace”.

En el caso de la IURD, las “oraciones poderosas” suelen implicar que un pastor ponga las manos sobre un miembro de la congregación y exija que un espíritu maligno abandone su cuerpo.

La iglesia afirma que lleva a cabo las oraciones en los llamados servicios de “limpieza espiritual” cada semana para “eliminar la raíz de los problemas”.

Getty Images La sede de la IURD en Brasil que fue inaugurada en 2014 es una réplica del Templo de Salomón y fue construida con material importado de Hebrón.

Después de asistir al servicio ofrecido en el barrio de Brixton, en el sur de Londres, la BBC le mostró la filmación a Jahnine Davis, quien forma parte de un grupo gubernamental independiente de revisión de la protección a los menores.

Davis dijo que “dado que la muerte de Victoria Climbie ocurrió hace más de dos décadas y basados en estas imágenes que me estás mostrando, la IURD podría preguntarse cuánto ha aprendido”.

“Las políticas de protección son una cosa, pero no significan nada si no se aplican. No tienen sentido”, agregó.

En un comunicado, la IURD aseguró que “las oraciones poderosas… se realizan principalmente en servicios específicos de liberación” y “no se permite la entrada a menores de 18 años”. Rechaza enérgicamente la sugerencia de que ha incumplido con su política de protección de menores.

BBC La Iglesia Universal del Reino de Dios fue fundada en 1977 por su líder Edir Macedo.

Sharon y “Mark”

BBC Panorama conversó con 40 personas que formaron parte de la IURD, algunas de los cuales abandonaron la iglesia hace unos años y otros en los últimos meses.

Sharon fue una de ellas. Con 19 años de edad comenzó a ir a la sede ubicada en Stratford, en el este de Londres.

Sharon recordó cómo habló con un pastor sobre su depresión clínica, aunque nunca recibió el consejo de buscar ayuda profesional.

En cambio, dijo, fue sometida a “oraciones poderosas”, contrarió a la política de protección de la IURD, que establece que no deben practicarse a personas con problemas de salud mental.

“Llegó un punto en que me daba mucho miedo ir a esos servicios porque yo era uno de los objetivos todo el tiempo”, dice Sharon.

BBC La iglesia cuenta con millones de fieles en todo el mundo, incluyendo a 10.000 que se encuentran en Reino Unido.

La iglesia afirma que las “oraciones poderosas” no pretenden atemorizar ni hacer daño, y que nadie debe sentirse atacado.

También afirma que si tiene conocimiento de “problemas de salud mental”, su “equipo de salvaguardia ayuda a remitir a los pacientes” a especialistas.

La BBC también habló con “Mark”, quien solicitó permanecer anónimo porque le preocupaba cómo reaccionaría la iglesia.

Mark dijo que fue sometido a “oraciones poderosas” desde los 13 años en un intento de volverlo heterosexual.

“Cuando se enteraron de que era gay, empezaron a decirme que era un demonio el que lo causaba, que necesitaba asistir a los servicios de los viernes donde realizaban exorcismos”, contó.

Mark recordó que las oraciones se recitaron cada semana durante más de cuatro años y que intentó convencerse de que le atraían las mujeres. “Lloraba hasta quedarme dormido”, dice. “Fue una época muy dura porque el odio hacia mí mismo era enorme”.

La IURD le reiteró a la BBC que no realiza “terapias de conversión” y que “no se dan oraciones poderosas por cuestiones de sexualidad o alineación de género”. Añadió que “acoge a personas de todas las preferencias sexuales”.

“Espíritu maligno”

En un servicio de sanación grabado en secreto por la BBC en el que se realizaron “oraciones poderosas”, el obispo James Marques -líder de la IURD en Reino Unido- les dijo a los congregados que algunas enfermedades son un problema espiritual y que los problemas de salud mental están vinculados a espíritus malignos.

Le dijo a un periodista encubierto que “la depresión es un problema espiritual. Detrás de la depresión hay un espíritu maligno”.

Marques agregó también que “sabemos que la epilepsia es una enfermedad, pero en la Biblia el Señor Jesús expulsa a un espíritu maligno que causaba epilepsia. Así que podemos entender que la epilepsia en realidad es un problema espiritual que tiene una manifestación física, visible”.

En un comunicado, la IURD afirmó que las “oraciones poderosas” nunca se “promueven como sustituto de la ayuda médica o… profesional”.

Otro aspecto que fue mencionado por muchos antiguos miembros de la iglesia con los que habló la BBC fue lo increíblemente difícil que les resultó dejarla.

Fue el caso Rachel, quien ahora lidera una campaña contra la IURD con el objetivo de advertir de los peligros que, según ella, supone para otros jóvenes.

“Dicen: ‘¿Te acuerdas de ese asistente que estaba sentado aquí? Bueno, dejaron la iglesia y ahora se están divorciando. Ahora tienen cáncer'”, recordó.

Sharon, por su parte, dijo que le mostraron un video gráfico sobre un antiguo miembro que tuvo un accidente de moto en el que se veían “todos sus órganos”.

“Dijeron que esto es lo que pasa cuando dejas la iglesia, el diablo vendrá y se llevará tu alma”, agregó.

En otro de los eventos filmados en secreto por la BBC, Álvaro Lima -uno de los obispos de la IURD- contó a sus seguidores que, justo después de abandonar la iglesia, “mi madre se puso muy enferma, cáncer en los pulmones”.

Sin embargo, añadió que más tarde decidió volver a la iglesia “y ahora el cáncer se está reduciendo y ella está cada vez mejor”.

La IURD declaró a la BBC que “no emplea tácticas de miedo”, que la iglesia está “basada en devociones (voluntarias)” y “no tiene ningún interés en la coacción”.

La iglesia dijo también que sus numerosos miembros en la actualidad la aprecian y aprecian el buen trabajo que hace.

Pero muchos de los antiguos miembros con los que habló la BBC dicen que no volverían a la iglesia.

