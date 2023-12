Muere el actor Andre Braugher, “Capitán Holt” en la serie Brooklyn Nine-Nine

El actor Andre Braugher falleció el pasado lunes debido a una enfermedad que deterioró su salud rápidamente, aún no se han dado a conocer más detalles de lo sucedido; se sabe que el famoso “Capitán Holt” falleció a la edad de 61 años. Fue a través de su representante, Jennifer Allen que se dio a conocer la lamentable noticia.

De acuerdo con información del medio “Deadline”, el ganador de dos premios Emmy falleció a causa de una “breve enfermedad” y aunque no se han dado a conocer más detalles sobre la causa exacta que terminó con su vida, las y los fans del actor ya se encuentran mostrando sus condolencias a través de recopilaciones de videos en donde destacan sus espectaculares actuaciones en distintos sitcoms.

La noticia ha conmocionado a fanáticos y otros famoso que externaron sus condolencias a través de redes sociales con conmovedores mensajes en los que dan el último adiós. Braugher preparaba su participación en el programa “Residence” con Netflix y las grabaciones comenzarían a inicios del próximo año.

“No puedo creer que te hayas ido tan pronto. Es un honor para mí haberte conocido, haberme reído contigo, haber trabajado contigo y haber compartido ocho años observando tu talento irremplazable. Esto duele. Nos dejaste demasiado pronto. Me enseñaste mucho, estaré eternamente agradecido por la experiencia de conocerte”, escribió el actor Terry Crews de “White Chicks” y “Deadpool 2”.

Andre Braugher: una trayectoria consolidada en cine y televisión

Andre Braugher, nació el 1 de julio de 1962 en Chicago, Illinois, fue un destacado actor estadounidense cuya brillante carrera en el cine y la televisión lo consolidó como una figura influyente en la industria del entretenimiento.

Su papel más emblemático fue el del detective Frank Pembleton en la serie de televisión “Homicide: Life on the Street“, donde no solo obtuvo varias nominaciones sino que también se llevó a casa el prestigioso premio Primetime Emmy en 1998 como Mejor Actor Principal en una Serie Dramática, consolidando su maestría interpretativa.

Braugher también dejó su huella en el cine, participó en películas destacadas como “Glory” en 1989 y “Frequency” en 2000, aunque no recibió premios por estas actuaciones, su talento y versatilidad lo han inmortalizado como uno de los actores más destacados de la industria del entretenimiento.

La mayoría de sus seguidores lo reconocen por su papel como el icónico Raymond Holt en la serie de comedia “Brooklyn Nine-Nine”, en donde a través de varias temporadas, nos muestran la vida policiaca, siendo él uno de los personajes favoritos del público.

En la filmación del programa “Homicide” conoció a su esposa, la actriz Ami Brabson, con quien tuvo tres hijos: Michael, Isaiah y John Wesley; además, el actor deja a su hermano,Charles Jennings, y a su madre, Sally Braugher. Entre sus últimos proyectos destaca la cinta “She Said” en la que compartió créditos con Carey Mullingan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson y Gwyneth Paltrow.

Uno de los próximos proyectos que se encaminaban para el actor de 61 años era el programa Netflix Residence, el cual su rodaje debía comenzar a inicios del próximo año. No obstante, de momento no se conocen mayores detalles relativos al deceso del actor. Dentro del comunicado sólo se expresó que el artista deja a su esposa, Ami Brabson, y tres hijos pequeños.

