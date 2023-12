Anthony Anderson será el conductor en la entrega de los premios Emmy 2024

El actor estadounidense Anthony Anderson ha sido seleccionado como conductor de la próxima entrega de los premios Emmy, que se llevará a cabo en el Teatro Peacock de Los Ángeles. Lo anterior fue dado a conocer por la Academia de Televisión y la compañía FOX.

En un comunicado, Anderson, de 53 años, expresó su emoción por fungir como maestro de ceremonias del evento: “Con los recientes desafíos de nuestra industria resueltos, podemos volver a lo que amamos: vestirnos de gala y honrarnos a nosotros mismos. Y no hay mejor momento de celebración para unir a la comunidad creativa que los Premios Emmy 75. Cuando FOX me pidió que fuera el presentador de esta transmisión histórica, estaba encantado de que Taylor Swift no estuviera disponible, y ahora no puedo esperar a ser parte de la noche más importante de la televisión”.

La anterior entrega de los premios fue en 2022. Hace cinco meses se anunciaron los nominados y, originalmente, la ceremonia se llevaría a cabo en septiembre. Sin embargo, las huelgas de actores y guionistas de Hollywood causaron que el evento se retrasara. Este año la serie de televisión más nominada es “Succession”, y le siguen “Ted Lasso”, “The White Lotus” y “The Last Of Us”. La 75a. entrega de los Emmy se transmitirá por FOX, el 15 de enero de 2024.

¿Quién es Anthony Anderson?

Anthony Anderson es un actor de comedia que comenzó con pequeños papeles en series de televisión como “NYPD Blue” y “Ally McBeal”. Después incursionó en el cine, en las películas “Kangaroo Jack”, “Scary Movie 3” y “Hustle & Flow”.

Durante varios años el actor se vio envuelto en problemas legales, pero en 2014 le ofrecieron trabajar en “Black-ish”, una serie de comedia en la que lleva el personaje principal (Andre Johnson). El programa generó buenas críticas desde su estreno, y de 2015 a 2021 Anthony estuvo nominado al Emmy, tanto como actor como productor. El último episodio de “Black-ish” fue transmitido el 19 de abril de 2022.

Sigue leyendo: