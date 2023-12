Demi Rose se luce en un vestido que remarca sus curvas y acude a una fiesta navideña

Demi Rose se ausentó más de un mes de sus redes sociales, pero ahora ha regresado con una colección de fotos que impresionó a sus fans. Una imagen la muestra tomando un coctel y usando un ceñido vestido que remarcó su voluptuosa figura. Ella escribió junto a su post el mensaje: “Diversión en la tierra de Demi”. 🥰🌹

Desliza para ver todas las fotos

La modelo británica también compartió videos que muestran más detalles del evento. Se trataba de una fiesta al aire libre y con motivos navideños, a la que acudieron decenas de invitados. Ella posó junto a varias amigas y hasta dejó ver que bailaron el tema clásico de la temporada, “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey.

La influencer de 28 años tiene más de 20 millones de seguidores en esa red social, y muchos de ellos se han preguntado cómo es que logra mantener su curvilínea figura. Ella comentó a MailOnLine que cuida mucho su dieta: “Intento mantenerme lo más saludable posible. Al viajar es difícil hacer ejercicio. Viajo por todo el mundo, pero trato de mantener mi rutina”.

Demi agregó que también le gustan ciertos alimentos con azúcar: “Todos dicen que soy la persona más sana que conocen. Las cosas más grasosas que siempre como son nueces y mantequilla de cacahuate. Mi figura gana peso muy rápido. Cualquier cosa mala que como, mi cuerpo no se acostumbra y simplemente aumenta de peso. Eso significa que no hay pastel de cumpleaños”.

Y precisamente las nueces son lo que se ha convertido en la debilidad de la modelo, ya que es lo que no puede faltar en su dieta, aunque esté lejos de su casa en Ibiza: “He logrado comerme una olla entera de nueces. Me siento culpable porque contienen mucha grasa. Ése es mi regalo. Así que estoy feliz”.

