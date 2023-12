Oprah Winfrey revela que Beyoncé y Rihanna fueron propuestas para actuar en la película “The Color Purple”

Hace unos días fueron anunciados los nominados al premio Golden Globe, y la película “The Color Purple” compite en dos categorías: Mejor Actriz en una Película Musical o de Comedia (Fantasia Barrino), y Mejor Actriz de Reparto (Danielle Brooks). La cinta es una versión musical del filme de 1985 dirigido por Steven Spielberg que protagonizó Oprah Winfrey; ahora ambos fungen como productores.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Winfrey reveló que cuando planeaban llevar de nuevo a la pantalla grande la novela de Alice Walker algunos ejecutivos querían en los roles principales a las cantantes Rihanna y Beyoncé Knowles, quienes tambien han probado suerte como actrices.

“Para ser completamente honesta, si estuvieras haciendo esta película por 30 o 40 millones de dólares, el interés en el elenco sería muy diferente. Una vez que la película pasó a costar entre 90 y 100 millones de dólares, entonces todos querían que trajéramos a Beyoncé. ‘¿Puedes conseguir a Beyoncé o puedes conseguir a Rihanna?’ Así que estábamos sentados en una habitación diciendo: ‘Escucha, amamos a Beyoncé. Amamos a Rihanna, pero hay otras actrices que pueden hacer este trabajo'”, dijo Oprah, quien compartió créditos con Whoopi Goldberg en el filme de 1985.

Adicionalmente, “The Color Purple” obtuvo cinco nominaciones a los Critics Choice Awards, en las categorías de Mejor Película, Mejor Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje y Peinados. La cinta se estrenará en Estados Unidos el 25 de diciembre.

En cuanto a Oprah, también ha sido noticia esta semana por declarar que bajó de peso tomando medicamentos especiales para ello. Orgullosa de cómo luce ahora, dijo: “Fue un deporte público burlarse de mí durante 25 años. Me han culpado y avergonzado, y yo me culpé y avergoncé a mí misma. El hecho de que exista una receta médicamente aprobada para controlar el peso y mantenerme más saludable durante mi vida me parece un alivio, una redención, un regalo”.

