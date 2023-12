Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 15 al 18 de diciembre

“Familia”, Rodrigo García por fin dirige en México

Todos los meses Leo (Daniel Giménez Cacho) reúne a su familia en su racho de olivos del Valle de Guadalupe, Baja California. Sus hijas llegan con sus familias a visitar a su padre y a su hermano Benny, que tiene síndrome de Down.

Pero esta vez Leo sorprende a todos con la noticia de que hay un posible comprador para la finca. La familia tiene sólo unos días para decidir si vende el lugar en el que todos crecieron y que además guarda las memorias de su madre fallecida.

Escrita y dirigida por Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez, cuenta en el elenco con Maribel Verdú, Cassandra Ciangherotti, Natalia Solián e Ilse Salas. Estreno hoy en Netflix.

“Wonka”, la historia de origen de Willy Wonka

Timothée Chalamet protagoniza este musical dirigido por Paul King que nos cuenta la historia de Willy Wonka antes de que se convirtiera en el famoso excéntrico fabricante de chocolate que conocimos en la novela de Roald Dahl “Charlie and the Chocolate Factory” y en la popular película “Willy Wonka & the Chocolate Factory” de Mel Stuart con Johnny Depp.

Timothée Chalamet (dcha) y Calah Lane en una escena de “Wonka”. Crédito: Warner Bros.

La trama nos lleva a los comienzos de Wonka, cuando era un joven inventor, aspirante a mago y amante del chocolate que llega en barco a una ciudad de Europa para lograr su sueño de abrir una tienda de chocolates en las Galerías Gourmet.

Necesitado de un lugar para vivir, se alojará en una lavandería cuya dueña le cobrará de más, aprovechando la inocencia del joven. Pero allí conocerá a Noodle, una huérfana con quien entablará amistad. Cuando Wonka acude a las Galerías Gourmet a vender sus dulces creaciones con gran éxito, pronto llamará la atención de otros chocolateros, que no lo miran con buenos ojos y lo denunciarán a la policía, que confiscará sus ganancias.

“The Family Plan”, Mark Wahlberg es un papá en problemas

Mark Wahlberg y Michelle Monaghan en “The Family Plan”. Crédito: Apple TV+ | Cortesía

Dan Morgan (Mark Wahlberg) es un padre de familia con una vida tranquila como vendedor de autos… y un pasado como asesino de élite del gobierno. Cuando antiguos enemigos le encuentran, tendrá que salir con su esposa (Michelle Monaghan), su hija adolescente, su hijo gamer y su bebé de 10 meses de viaje a través del país en una minivan hasta Las Vegas. Mientras todos creen que están de vacaciones, Dan deberá protegerles sin revelar su verdadera identidad. Film que estrena hoy Apple TV+.

“Control”, la vuelta de Kevin Spacey

Stella Simmons (Lauren Metcalfe), ministra de Interior del Reino Unido, tiene una aventura secreta con el primer ministro (Mark Hampton). Cuando una noche está manejando de vuelta a su casa con su hija en el auto, un misterioso hombre secuestra el vehículo de forma remota, toma el control y le hace saber que conoce su inmoral secreto. “Control” supone el regreso al cine de Kevin Spacey después de haber sido absuelto de acusaciones de abuso sexual, aunque sólo escucharemos su voz.

