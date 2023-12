Cómo reducir los gastos de calefacción del hogar este invierno

Expertos sugieren formas de ahorrar en las facturas de calefacción sin dejar de mantener la casa calientita

La insulación de tu casa hace que tu sistema de calefacción trabaje menos y puede significar un ahorro de alrededor de un tercio de tus gastos en servicios públicos.

By Janet Siroto

Updated by Daphne Yao

La calefacción de tu casa usa más energía y cuesta más dinero que cualquier otro sistema de tu hogar: suele representar alrededor del 29% de tu factura total de servicios, según el Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés). Además de mantener y mejorar el sistema de calefacción, debes mantener el aire caliente que pagas en el interior, en lugar de que salga por las ventanas mal selladas, las puertas torcidas que no encajan en sus marcos y los áticos y sótanos con mala insulación. El DOE calcula que acondicionar bien tu casa te ahorrará un 30% en la factura de la luz y reducirá las emisiones de gases al medio ambiente. Aprovechar las rebajas y los créditos fiscales disponibles puede ahorrarte aún más.

En este artículo

Cómo reducir los gastos de calefacción : Programa una revisión del sistema de calefacción • Considera una auditoría energética • Aísla el sistema de agua caliente • Sella las fugas de ventanas y puertas • Cómo aislar el ático • Cierra el sótano • Busca ahorros, descuentos y exenciones fiscales

Programa una revisión del sistema de calefacción

Una revisión profesional de tu sistema de calefacción (que normalmente cuesta entre $150 y $500 por un sistema completo de calefacción, ventilación y aire acondicionado) incluirá desde el reemplazo de los filtros sucios hasta la comprobación de problemas de seguridad, como posibles fugas de monóxido de carbono. Un sistema de calefacción que funcione eficientemente podría ahorrarte dinero. Por ejemplo, el DOE afirma que una bomba de calor bien mantenida puede usar hasta un 25% menos de combustible que una descuidada. “Lo ideal es hacerlo en lo que se conoce como temporada de transición, antes de que empiece el frío de verdad”, dice Larry Zarker, director general del Building Performance Institute, una organización sin fines de lucro que otorga credenciales y establece normas para el sector. Verifica también de vez en cuando que los filtros de aire no tengan polvo ni suciedad, y cámbialos si están sucios.

Considera una auditoría energética

¿Crees que te beneficiarías de los detalles sobre el rendimiento energético de tu casa? Un asesor energético cualificado puede evaluarla para detectar problemas como una insulación insuficiente o un sistema de calefacción que podría justificar su sustitución, y ayudar a desarrollar un plan para mejorar la eficiencia y reducir tus facturas de energía. Esto puede costar entre $210 y $670, pero podría ayudarte a descubrir formas de reducir tus facturas de luz mensuales.

El programa Home Preformance with Energy Star (Rendimiento energético en el hogar con Energy Star), una colaboración entre el DOE y la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés), pone en contacto a consumidores de más de 20 estados con contratistas acreditados de rendimiento energético en el hogar para que realicen evaluaciones.

Otras opciones que podrías considerar son el programa Home Energy Score, un auditor registrado en la Residential Energy Services Network (Red de servicios energéticos residenciales) y un inspector local certificado por el Building Performance Institute, que establece normas para las auditorías energéticas y certifica a los analistas. Las empresas de servicios públicos podrían ofrecer auditorías gratuitas, pero no siempre son minuciosas, dice Zarker.

Aísla el sistema de agua caliente

Colocar “fundas” de espuma (a partir de $1 por cada 6 pies) alrededor de las tuberías de agua en las paredes exteriores o cerca de ellas puede ahorrar hasta $80 al año y reducir el riesgo de que las tuberías se congelen si las temperaturas descienden por debajo de cero. Envuelve tu calentador de agua con una funda térmica o una manta aislante (unos $30) (si tu compañía de suministro lo permite) y el sistema no tendrá que trabajar tanto.

Sella las fugas de ventanas y puertas

Para jugar a ser detective de fugas de aire, sostén una varilla de incienso encendida delante de las ventanas y puertas mientras estés dentro. El humo horizontal indica que los cierres no son herméticos. O humedece el dorso de la mano y pásala por los marcos de las puertas para detectar si entra aire fresco del exterior. También puedes usar un detector térmico de fugas manual. Estas mismas técnicas revelarán fugas de aire cerca de lavabos e inodoros, enchufes eléctricos, puertas del ático y accesorios del techo. “Las luces empotradas al techo pueden hacer que el aire caliente salga de tu casa”, dice Zarker.

Ahora que has identificado los puntos con fugas, séllalos. Empieza añadiendo burletes o masilla de bajo costo a las puertas y marcos de ventanas que lo necesiten. (Los burletes son mejores para los componentes que se mueven, como las ventanas que se abren, y la masilla para los que no se mueven, como las ventanas que no se abren). Considera también la posibilidad de aplicar temporalmente una lámina de plástico transparente en el interior de ventanas y puertas de patio. Cuando llegue la primavera, será fácil quitarla.

Para el aire frío que se cuela por la parte inferior de las puertas, puedes comprar una “serpiente” corta corrientes de aire, cubrir la zona con una toalla enrollada o instalar un burlete de puerta atornillable, adhesivo o deslizante. Se pueden adquirir en centros del hogar y ferreterías por sólo $5. Para evitar que el aire frío se cuele por los enchufes y placas de interruptores de las paredes que dan al exterior, coloca juntas de espuma detrás de ellos. Puedes comprar un paquete de ocho por menos de $10.

Tendrás que reemplazar todos estos productos de vez en cuando. “El burlete alrededor de las puertas se desgasta”, dice Christine Ciavardini, de MD Energy Advisors, que ofrece a empresas y otras organizaciones asesoramiento sobre opciones energéticas. “Gastar $10 en reemplazarlo puede tener un gran impacto”.

Añade o reemplaza ventanas para solucionar las fugas

Si el enmasillado y otros arreglos similares no bastan para detener las fugas de aire, considera la posibilidad de instalar contraventanas a prueba de tormentas de baja emisión (low-e), que están recubiertas para ayudar a mantener el calor en el interior en las regiones más frías y el calor en el exterior en los climas más calurosos. (El sol brillante que atraviesa los cristales en verano puede hacer que tu casa se caliente mucho más). Según el DOE, añadir estos productos a ventanas viejas poco eficientes puede ayudar a ahorrar entre un 10% y un 30% en costos de calefacción y refrigeración. Y puedes colocarlos fácilmente tú mismo.

¿Aún no es suficiente? Considera la posibilidad de cambiar las ventanas. Los costos varían mucho, dependiendo de factores como el tamaño y el estilo. Si eres miembro de CR, puedes consultar nuestras calificaciones de ventanas de reemplazo para ayudarte a elegir. La organización sin fines de lucro National Fenestration Rating Council también califica y etiqueta la eficiencia energética de ventanas, puertas y tragaluces.

Las ventanas de vinilo mejor calificadas de CR

Las ventanas nuevas pueden hacer que tu casa sea más silenciosa y tenga menos corrientes de aire, y podrían ser más fáciles de limpiar que los modelos antiguos. Aquí tienes tres ventanas de vinilo de reemplazo que han obtenido las mejores puntuaciones en nuestras pruebas.

Cómo aislar el ático

El nivel superior de tu casa puede ser una fuente notoria de pérdida de calor, porque en invierno el aire caliente asciende en lo que se denomina efecto chimenea. Por eso es muy importante asegurarse de que el aire caliente de las zonas habitadas no se filtre al ático. Además de comprobar si hay corrientes en las ventanas y otras fugas de aire, es conveniente evaluar la insulación del ático.

Echa un vistazo a tu ático. Si la insulación parece desigual (tal vez está amontonada en el centro del suelo, pero es delgada a lo largo de los aleros) o está por debajo o justo al nivel de las vigas del suelo, probablemente necesites añadir más, según el programa Energy Star. A menudo es mejor contratar a un contratista especializado en insulación, porque los áticos y los materiales aislantes pueden ser un reto, dice Zarker. (Encuentra información en la Insulation Contractors Association of America). La cantidad óptima de insulación depende de lo que ya tengas, del clima de tu zona y del tipo de producto aislante que elijas.

Cierra el sótano

“Junto con los áticos, los sótanos y los semisótanos son responsables de la mayor pérdida de energía de una casa”, dice Zarker. El calor que se escapa por las paredes y ventanas de los sótanos sin insulación puede suponer hasta un tercio de la pérdida de calor en una vivienda promedio, según la Building Science Corporation, una empresa consultora de diseño de edificios.

La mejor forma de aislar y sellar las fugas de aire del sótano suele ser dejar el trabajo en manos de un profesional certificado con experiencia en sótanos, debido a los posibles problemas de combustión, humedad y calidad del aire. Encuentra profesionales certificados a través del Building Performance Institute.

Busca ahorros, descuentos y exenciones fiscales

Es posible que los precios de la energía hayan subido, pero cada vez hay más estrategias que pueden ayudarte a cubrir esos costos. También hay financiación disponible para mejoras de todo tipo, desde puertas, ventanas e insulación hasta sistemas de calefacción y calentadores de agua. (Los modelos sin tanque, por ejemplo, pueden ser significativamente más eficientes). Así que mantén los ojos abiertos para los programas de incentivos locales, estatales y federales.

En particular, según la recientemente aprobada Inflation Reduction Act (Ley de reducción de la inflación), podrías acceder a créditos fiscales de entre $4,000 y $8,000 por usar menos energía, en función de tus ingresos. Por ejemplo, podrías obtener $ 1,200 al año por insulación desde enero de 2023 hasta 2032. Una bomba de calor eléctrica podría acreditarte hasta $2,000, y el crédito fiscal por instalar un sistema de energía solar es de hasta el 30% de los gastos que cumplan los requisitos. Además, “incluso puedes encontrar financiación al 0% para algunas mejoras”, dice Zarker.

Es posible que tu compañía de servicios también tenga formas de facilitarte el pago de la factura, como la facturación por niveles (que calcula el promedio de tus gastos a lo largo de 12 meses) y el bloqueo de precios (que mantiene los gastos a un precio fijo durante toda la temporada). Pero ten en cuenta que algunas compañías cobran más por usar electricidad en horas pico. Pregunta en la tuya para saber cuándo puedes usar los electrodomésticos de forma más económica.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en el número de diciembre de 2022 de la revista Consumer Reports.

