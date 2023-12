Dueños echan a mujer de casa que rentaba tras gastarse todos sus ahorros en remodelaciones

Una mujer se hizo viral en TikTok luego de que compartiera su triste historia, pues fue echada de la casa que alquilaba tras gastarse todos sus ahorros en su remodelación.

La mujer, que en las redes sociales es identificada como @cleaningmum, presumió a través de un video las grandes transformaciones que le hizo al que consideraba su hogar, sin embargo, el gusto le duró tan solo dos meses, pues los propietarios del mismo ya no quisieron renovarle el contrato, quedándose ellos con todas las mejoras que hizo y lo mejor de todo, lo peor para ella, fue que no pagaron ni un solo dólar por los trabajos.

“Cuando te acabas de gastar una fortuna en la casa en la que vives y el propietario te da un aviso de que te vayas en enero. Qué ridículo”, se leen el texto con el que la mujer acompañó su material.

El video, que dividió opiniones entre los internautas y tiene una duración de tan solo 15 segundos, nos permite observar a grandes rasgos los cambios que la inquilina hizo en el área de vestíbulo y de la sala, dos espacios que los decoró a su gusto y a su antojo, sin imaginar que el gusto le duraría muy poco.

Aunque recibió palabras de apoyo, pues los inquilinos también tienen derecho a personalizar su hogar, otros tantos la cuestionaron, pues es sabido que toda mejora debe contar con la aprobación del dueño y no solo eso, sino que al término del contrato todo lo gastado, y que no se pueda desmontar, se quedará en esa casa y el único beneficiado será el propietario.

“Yo creía que era de dominio público que no es buena idea invertir en remodelar la casa que alquilas porque no es tuya”, “Todo el mundo coincide de que no debería haber hecho ningún arreglo; sin embargo, a algunas personas les gusta vivir cómodamente sin importar dónde residan”, se lee en algunos de los comentarios que ha recibido el material viral y que es toda una lección para aquellos que piensan remodelar una propiedad que no les pertenece.

