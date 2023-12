El problema con el agua embotellada

El plástico utilizado para fabricar las botellas contribuye a la contaminación ambiental que como consecuencia también contamina el agua que bebemos.

By Lauren Kirchner

Los estadounidenses beben unos 15 mil millones de galones de agua embotellada cada año, alrededor de 45 galones por persona, según la Asociación Internacional de Agua Embotellada. Si bien muchas personas pueden comprar agua embotellada por conveniencia cuando están fuera de casa, otras creen que es más segura que la que sale del grifo. El agua embotellada a menudo pasa por algún tipo de filtrado antes de venderse, por lo que puede ser bueno saber que el agua del grifo está contaminada, al menos hasta que hayas resuelto este problema mediante la instalación de filtros u otra solución.

Aún así, el agua embotellada no es una buena opción a largo plazo por varias razones.

En primer lugar, ha habido informes periódicos, incluso de CR, de que algunas aguas embotelladas dieron positivo en metales pesados, PFAS (sustancias perfluoradas y polifluoradas por sus siglás en inglés) y otros contaminantes.

Y aparte de las posibles preocupaciones sobre la pureza del agua en sí, el hecho de que el agua embotellada normalmente esté envasada en plástico es también problemático. El tereftalato de polietileno (PET), el tipo de plástico que se utiliza en muchas botellas de agua, puede filtrar elementos tóxicos como antimonio, bisfenoles, ftalatos y microplásticos en las bebidas que contienen.

También es preocupante que la fabricación y eliminación del plástico de todas esas botellas de agua sea una fuente importante de muchas de las sustancias químicas que finalmente terminan en nuestra agua potable y la contaminan.

“Si la gente tiene preocupaciones sobre el agua potable municipal, también deben saber que gran parte de eso se debe a la contaminación industrial, y la industria del plástico en realidad contribuye en gran medida a eso”, dice Roopa Krithivasan, directora de investigación de Defend Our Health, un grupo de defensa de la salud ambiental.

Cuando necesites tomar agua mientras viajas, será mejor que llenes una botella reutilizable de vidrio, acero inoxidable o silicona con agua del grifo.

Si bebes agua embotellada, hay formas de hacerlo de manera más segura

No reutilices botellas de un solo uso. Estas se descomponen más rápidamente que las botellas de plástico más resistentes que están destinadas a ser reutilizadas, y los estudios sugieren que este daño microscópico puede desprender microplásticos, explica Susan Richardson, profesora de química en la Universidad de Carolina del Sur.

No dejes que las botellas de agua de plástico se calienten demasiado. Las altas temperaturas pueden dañar el plástico y provocar que los productos químicos se filtren en el agua, especialmente cuando se exponen durante períodos prolongados, comenta Krithivasan. Por eso, recomienda no guardar botellas de agua en los vehículos.

Busca agua embotellada purificada, aconsejan los expertos de CR. Por lo general, eso indica que el agua se ha filtrado antes de ser embotellada.

Nota del editor: este artículo también apareció en la edición de enero de 2024 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.