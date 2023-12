Lee esto antes de tomar rompope

CR comparte una forma más sana de disfrutar de este capricho navideño

By Sally Wadyka

Después del pastel de frutas, el rompope puede ser el dulce navideño más polarizado. Pero para quienes aprecian su rico sabor y su inconfundible aroma a nuez moscada, es una de las bebidas estrella de la temporada, ya sea solo o como ingrediente de budines de pan, pan tostado francés, galletas y pasteles.

Tradicionalmente elaborado con huevos, nata, leche y azúcar, nadie diría que el rompope es una bebida saludable. Incluso una ración pequeña puede contener cantidades significativas de calorías, grasas, grasas saturadas y azúcares añadidos. Y luego está el hecho de que el rompope casero hecho con huevos crudos puede ser un riesgo de intoxicación alimentaria. Sin embargo, esto no significa que tengas que dejar pasar esta copa de alegría navideña. Después de todo, es algo que la mayoría de la gente solo bebe unas pocas veces al año, tiene algunas ventajas nutricionales y hay formas de hacerlo más sano y seguro. Antes de levantar la copa, echa un vistazo a estos datos.

Una ración de rompope es más pequeña de lo que crees

Normalmente, la ración de una bebida es de una taza (8 onzas líquidas). Pero en el caso del rompope, la ración que aparece en el panel de información nutricional es solo media taza. Si bebes más, recuerda duplicar (o triplicar) las cifras de calorías, grasas y azúcares añadidos que aparecen en el envase.

El contenido nutricional de las distintas marcas varia, pero no mucho. En nuestra revisión de 25 rompopes, las versiones lácteas normales tenían entre 170 y 210 calorías, unos 8 gramos de grasa total y unos 5 gramos de grasa saturada (aunque dos marcas tenían 9 gramos). Los azúcares añadidos oscilaban entre un mínimo de 9 y un máximo de 21 gramos por ración, con la mayoría entre 15 y 17 gramos (unas 4 cucharaditas). Si se añade una onza (algo menos que un vaso de chupito) de ron, brandy u otro tipo de licor, se añaden 65 calorías.

El rompope “light” no lo es tanto

Cuando le eches un vistazo a la selección de rompopes patrocinados por una tienda, verás varias versiones de la receta tradicional. Los etiquetados como “reducidos en grasa”, “bajos en grasa” o “light” suelen contener unas 140 calorías y de 3 a 6 gramos de grasa (casi la mitad saturada) por media taza. Pero el contenido de azúcares añadidos suele ser similar o ligeramente inferior al del rompope normal.

Por ejemplo, el rompope Hood’s Golden tiene 180 calorías, 9 gramos de grasa, 5 gramos de grasa saturada y 16 gramos de azúcares añadidos. Su rompope “light” tiene 140 calorías, 4 gramos de grasa, 2 gramos de grasa saturada y 17 gramos de azúcares añadidos.

Entre los rompopes que analizamos, la versión láctea y de huevo con menos azúcares añadidos fue Bolthouse Farms Holiday, con 9 gramos por media taza. También fue el más bajo en calorías y grasas, con 90 calorías, 1.5 gramos de grasa y 1 gramo de grasa saturada por ración.

El rompope tiene algunas cualidades redentoras

Los rompopes elaborados con productos lácteos y huevo que evaluamos contenían entre 4 y 6 gramos de proteínas en media taza (compáralo con un huevo grande, que tiene 7 gramos de proteínas). También obtendrás entre el 10% y el 20% del valor diario de 1,300 mg de calcio y entre el 2% y el 6% del valor diario de 4,700 mg de potasio, que ayuda a mantener la tensión arterial bajo control.

Los rompopes de leche vegetal pueden contener menos azúcares y grasas saturadas

Un rompope elaborado con leche de nueces, avena o soya le dará el sabor de la temporada, y suele tener menos calorías y grasas saturadas porque no tiene nata, huevos ni leche de vaca. (Eso significa que este tipo de rompopes también tienen menos proteínas y calcio).

Muchos de los que hemos analizado también tienen menos azúcares añadidos que las versiones lácteas. Califia Farms Almond Holiday Nog (50 calorías) y Good Karma Flaxmilk Holiday Nog (45 calorías) tienen 0 gramos de grasas saturadas y 8 gramos de azúcares añadidos por media taza. Elmhurst Oat Nog (elaborado con avena y nueces de la India) tiene 100 calorías, 0 gramos de grasas saturadas y 8 gramos de azúcares añadidos. Malk Organic Holiday Nog (elaborado con leche de almendras) tiene 60 calorías, 0 gramos de grasas saturadas y 4 gramos de azúcares.

La mayoría de los rompopes tienen largas listas de ingredientes

El sabor y la textura cremosa de muchos rompopes comprados en tiendas, lácteos y veganos proceden en parte de sabores naturales y artificiales, colorantes artificiales, aceites y estabilizantes y espesantes como gomas o carragenano. (Los “sabores naturales” deben proceder de una fuente natural, pero pueden estar procesados con productos químicos e incluir muchos ingredientes que no tienen por qué revelarse). Los espesantes pueden provocar trastornos digestivos en algunas personas. Varios de los productos lácteos contienen jarabe de maíz de alta fructosa como edulcorante.

La mayoría de los rompopes que evaluamos contenían más de uno de estos ingredientes. Las excepciones fueron: Alexander Family Farm Organic Homegrown Eggnog, Family Farmstead 100% A2 Organic Eggnog y Malk Holiday Nog. Kalona Supernatural Organic Eggnog y Elmhurst Oat Nog solo contienen uno de estos ingredientes, sabores naturales.

El rompope puede ser más sano

El rompope casero puede tener incluso más calorías y azúcares que las versiones comerciales. Media taza de rompope tradicional con bourbon o ron contiene 265 calorías, 17 gramos de grasa (la mitad saturada) y 18 gramos de azúcares añadidos, pero dependiendo de la receta puede contener más.

No obstante, se puede aligerar la receta sustituyendo la nata espesa por la mitad de nata líquida y utilizando la mitad de azúcar.

Es fácil hacer el rompope de forma más segura

Las recetas clásicas de rompope llevan huevos crudos. “El rompope elaborado con huevos crudos sin pasteurizar puede contener salmonela, una de las principales causas de intoxicación alimentaria”, dice James E. Rogers, PhD, director de investigación y pruebas de seguridad alimentaria de Consumer Reports. La bacteria puede enfermar a cualquiera, pero los niños pequeños, los ancianos, las mujeres embarazadas y las personas con un sistema inmunitario debilitado son especialmente vulnerables.

Sin embargo, según Rogers, puedes asegurarte de que tanto tú como tus invitados beban de forma segura. Casi todo el rompope que se vende en las tiendas está pasteurizado, lo que elimina las bacterias, pero hay que asegurarse de que la caja o la botella lo indique claramente.

Si lo preparas tú mismo, utiliza huevos líquidos pasteurizados, que se venden en cartón. O calienta los huevos crudos (mézclalos con leche y remuévelos constantemente) a 160 °F para matar cualquier bacteria de salmonela que pueda estar presente antes de añadirlos a tu receta. “No cuentes con el alcohol para matar las bacterias”, dice Rogers. “La concentración no es lo suficientemente alta como para reducir el riesgo de enfermedad”.

