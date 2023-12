Olivia Rodrigo confirma romance con Louis Partridge

Olivia Rodrigo, envuelta en constantes rumores románticos, disipó todas las especulaciones al ser fotografiada en actitudes cariñosas con el actor Louis Partridge en las calles de Nueva York. Este encuentro acabó con la ilusión de quienes consideraban al influencer RobeGrill como posible interés amoroso de la cantante.

El vínculo entre Rodrigo y RobeGrill se generó a partir de un video compartido en redes sociales donde ambos cocinaban juntos, generando expectativas de una posible relación. Sin embargo, la realidad se desveló con las imágenes de Rodrigo junto a Partridge en la Gran Manzana el 14 de diciembre.

La reacción en redes sociales fue rápida, dando paso a una avalancha de memes y comentarios sobre el inesperado giro en la situación sentimental de Rodrigo. Los usuarios expresaron su desilusión al ver que la química que observaron entre la cantante y RobeGrill no prosperó.

La comunidad virtual se cuestionó la razón detrás del aparente cambio de interés de Rodrigo y expresaron su preocupación y tristeza por RobeGrill, cuyos seguidores creían que podría tener sentimientos amorosos hacia la artista.

La sorpresa y decepción se tradujeron en memes compartidos por los internautas, algunos destacando la supuesta superioridad física de RobeGrill sobre Partridge. La especulación sobre el posible impacto emocional en el influencer también emergió, comparándolo con el personaje de Lotso de Toy Story, quien cambia tras sentirse abandonado.

A pesar del revuelo en redes, RobeGrill no ha emitido declaraciones al respecto, manteniendo silencio sobre el nuevo romance de Rodrigo. Mientras tanto, sus seguidores le expresaron apoyo y aseguraron que no debería preocuparse, ya que cuenta con numerosas admiradoras listas para brindarle consuelo.

En este contexto, la situación se torna en una narrativa digital que mezcla decepciones sentimentales, apoyo virtual y la curiosa dinámica de la vida pública en redes sociales.

Olivia Rodrigo entre minivestidos y estilo noventero

La destacada artista musical Olivia Rodrigo ha consolidado su imagen pública a través de su distintivo estilo, caracterizado por el uso constante de minivestidos, una pose característica frente a los fotógrafos y una influencia marcada de la moda noventera. A pesar de sus múltiples compromisos y la gira promocional de su último álbum, “Guts”, Rodrigo ha sido reconocida recientemente como una de las personas más estilosas del año por The New York Times. Además, su álbum ha sido destacado entre los mejores de 2023 por Associated Press.

Con seis nominaciones a los premios Grammy, la cantante se encuentra inmersa en su Guts World Tour programada para la próxima primavera. A pesar de su apretada agenda, Rodrigo participa en diversas apariciones públicas, como su reciente invitación al programa The Tonight Show con Jimmy Fallon y su asistencia al Jingle Ball de iHeart Radio.

La preferencia de Rodrigo por los minivestidos lenceros es evidente en cada aparición pública. Ya sea con un diseño negro de inspiración noventera de la firma ShuShu/Tong o un vestido rojo de Versace de la colección otoño-invierno 1996, la cantante muestra una clara predilección por esta prenda. Su estilo, influenciado por la moda grunge y minimalista de los años noventa, refleja el resurgimiento de este icónico diseño.

El vestido de inspiración lencera, similar al salto de cama, tiene una historia que se remonta a más de un siglo atrás, cuando Madeleine Vionnet introdujo el corte al bies durante los Felices Años Veinte. Durante los noventa, este estilo experimentó un resurgimiento tanto en su versión grunge, con figuras como Courtney Love, como en su vertiente minimalista, popularizada por Calvin Klein.

Olivia Rodrigo ha trabajado estrechamente con estilistas como las hermanas Chloe y Chenelle Delgadillo, quienes también colaboran con la artista Rosalía. Sin embargo, en los últimos meses, la creadora de “Drivers License” ha confiado su estilo a Danielle Goldberg, conocida por su trabajo con otras figuras de la moda.

Sigue leyendo:

Olivia Rodrigo canta a dueto junto a Sheryl Crow

Olivia Rodrigo actuará en la gira navideña “Jingle Ball”

Olivia Rodrigo ocupa el número 1 de la lista Billboard 200 con su nuevo álbum “Guts”

Olivia Rodrigo anuncia su gira mundial “Guts”