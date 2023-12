Acusan a Tommy Lee de Mötley Crüe de abuso sexual

Tommy Lee, el reconocido baterista de la banda estadounidense Mötley Crüe, enfrenta acusaciones de abuso sexual formuladas por una mujer identificada como Jane Doe. Según la denuncia, el presunto incidente ocurrió en 2003 durante un vuelo en helicóptero. La acusadora afirma que inicialmente había aceptado la oferta de traslado del piloto de la aeronave, David Martz, quien era su amigo. Sin embargo, la situación cambió cuando Tommy Lee se unió al viaje, que se extendió por 40 minutos.

Jane Doe sostiene que fue engañada con “falsos pretextos” para acompañarlos, mientras consumían varias sustancias, incluyendo alcohol, marihuana y cocaína. En el documento, obtenido por TMZ, la mujer relata que se vio limitada en su capacidad de movimiento y no podía salir de la cabina. Alega que Tommy Lee la tocó indebidamente, la besó y realizó acciones invasivas, llegando incluso a intentar forzarla a realizar actos no deseados.

La denunciante expone que, debido a sentimientos de humillación y vergüenza, así como a la fama de Lee, optó por no acudir a la policía en ese momento, temiendo que no la tomarían en serio. La supuesta víctima afirma haber desarrollado ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático como consecuencia de los presuntos hechos ocurridos hace dos décadas.

Jane Doe sostiene que no sería la única víctima de abuso sexual por parte de Tommy Lee y David Martz, ya que asegura que utilizaron giras como pretexto para atraer a otras mujeres y someterlas a situaciones similares. La mujer busca una compensación por daños y perjuicios, aunque la cantidad específica no ha sido revelada hasta el momento. Tommy Lee, de 61 años, no ha emitido comentarios sobre las acusaciones.

Es relevante mencionar que David Martz, el piloto del helicóptero, falleció en un accidente aéreo en agosto de 2015. Además, Tommy Lee ha estado envuelto en otras polémicas a lo largo de su vida, incluyendo su lucha contra la adicción al alcohol y su participación en un video sexual con su exesposa Pamela Anderson. Aunque su pasado estuvo marcado por la extravagancia y la controversia, Lee reflexiona sobre aquellos años, compartiendo aprendizajes y enseñanzas con sus seguidores.

Tommy Lee confiesa consumo de 7 litros de vodka diarios en épocas de excesos

Tommy Lee, uno de los fundadores de la banda de rock ‘Mötley Crüe’, reveló sorprendentes detalles sobre su pasado tumultuoso en una reciente entrevista para el podcast ‘Club Random’ del periodista Bill Maher. Contrario a la sorpresa comúnmente expresada por músicos al recordar sus vidas alocadas, Lee confesó que, en sus años de excesos, llegó a consumir hasta 7 litros de vodka al día. La revelación fue tan impactante que Maher y Lee tuvieron que convertir la cantidad a unidades de medida estadounidenses, evidenciando la magnitud de su consumo.

El músico, que solía ingerir el vodka sin mezclarlo con ninguna otra bebida para apreciar su sabor, considera esta etapa de su vida como una “misión suicida”. En la entrevista, Tommy Lee expresó su asombro por seguir con vida y su buena salud, calificándolo como un “milagro de la naturaleza”. A pesar de los estragos que ese nivel de consumo podría causar, los exámenes médicos no han revelado complicaciones significativas.

Tommy Lee, conocido por su polémico comportamiento en los años de mayor fama de Mötley Crüe, además de su abuso del alcohol, protagonizó arrestos, tenía una colección de armas de fuego, participaba en orgías con sus compañeros de grupo y enfrentó acusaciones de agresión hacia su entonces esposa, Pamela Anderson. Aunque su pasado estuvo marcado por la extravagancia y la controversia, Lee reflexiona sobre aquellos años, compartiendo aprendizajes y enseñanzas con sus seguidores.

