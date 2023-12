André-Pierre Gignac asegura que quiere arruinar el retiro de Layún consiguiendo el bicampeonato

El lateral mexicano Miguel Layún le dirá adiós a su vida como futbolista profesional en el partido de vuelta de la final del torneo Apertura 2023 de la Liga Mexicana, en la que se enfrentarán el Club América y los Tigres de la UANL. Lo que espera esta final es despedirse de la mejor manera: llevándose la corona de campeón.

Sin embargo, su retiro profesional no fue del agrado del francés André-Pierre Gignac, quien será su rival en esta jornada. El delantero espera que Layún salga de los campos de juego consiguiendo el subcampeonato, ya que Tigres espera conseguir la victoria de la final.

En una transmisión en el canal de Twicth de Javier “Chicharito” Hernández en la que el delantero de los felinos habló sobre Layún y su posible retiro.

Durante la transmisión de streaming, el exfutbolista Oribe Peralta y Chicharito señalaron que sería fantástico que Migue Layún se retire con la corona de campeón del Apertura 2023, algo que Gignac rechazó totalmente.

“Cuál chingón hermano, no se va a dar, no manches. Yo no lo puedo pensar, que él lo piense está bien, Perdón Miguel (Layún), pero para mí que te vayas por la puerta de atrás, tuviste una carrera increíble, jugaste en Sevilla, Porto, hiciste una linda carrera, pero este año nosotros tenemos la ilusión del bicampeonato”, declaró el delantero.

El francés André-Pierre Gignac espera conseguir el bicampeonato con Tigres. Foto_ JULIO CESAR AGUILAR/AFP via Getty Images.

Gignac ha alcanzado cinco de los ocho títulos que tiene Tigres de la UANL, pero pese a esos logros sigue con la gran ilusión de ser bicampeón con su equipo de la Liga MX. Este domingo tiene la oportunidad para lograrlo y quizás sea la última ocasión debido a que recientemente alcanzó la edad de 38 años.

De conseguir la corona, el Club Tigres se convertiría en el cuarto equipo del fútbol mexicano en ganar dos títulos de manera consecutiva en torneos cortos, después de Pumas, León y Atlas.

Gignac recordó el pasado de Layún

El delantero francés André-Pierre Gignac también aprovechó la transmisión de Twitch para recordar un punto del pasado de Miguel Layún cuando era fuertemente criticado por una falla que ocurrió hace más de una década.

Gignac señaló que quizás pudo quedar afectado luego de cometer un penal que significó la salida de las Águilas del América en manos de Morelia en la Liguilla del Clausura 2011.

“Puede ser también porque sufrió un chingo (todo es culpa de Layún), todo eso te pega mentalmente y te juro que mentalmente puedes perder muchos años de futbol, así que puede ser que él diga, yo me retiro en lo más alto y él tiene la expectativa de ser campeón este torneo”, dijo.

Tigres y América empataron el primer juego de la final

El estadio El Volcán fue el escenario para el partido de ida de la final del Torneo Apertura 2023, en el que Tigres de la UANL y el Club América se enfrentaron para asegurar la corona. Sin embargo, el primer choque finalizó con el marcador igualado a un gol cada escuadra, algo que no beneficia a ninguno.

Ahora deben buscar la definición final en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde América puede llevarse la victoria final o Tigres conseguir el tan esperado bicampeonato.

Club América y Tigres de la UANL se verán las caras en el partido de vuelta del Apertura 2023. Foto: JULIO CESAR AGUILAR/AFP via Getty Images.

Henry Martín de penalti para el América y Ozziel Herrera por Tigres fueron las estrellas para anotar los goles del empate. Ambos tantos se dieron en la segunda mitad del encuentro, que no cumplió con las expectativas de los aficionados y de ambos cuerpos técnicos.

André Jardine pide concentración

“Para mí Tigres no jugó mal hoy (jueves), nosotros nos defendimos bien y conseguimos interpretar muy bien algunas intenciones de ellos. Tigres es de esos rivales que de desconcentrar un instante y te matan. Hay que seguir muy concentrados en lo que viene porque sabemos de la dificulta que el rival impone”, dijo el director técnico brasileño tras el primer resultado de la final.

Las declaraciones de André Jardine fueron poco cuestionadas debido a que las Águilas del América viene de ser el equipo más goleador durante la temporada regular del torneo con 37 goles en 17 partidos disputados, cinco más que el segundo equipo que es Tigres con 32.

