China reporta más de un centenar de muertos tras terremoto de 6.2

Más de 100 personas murieron por un terremoto que sacudió a la medianoche la provincia de Gansu, en el noroeste de China, informaron el martes medios de prensa estatales.

Citando a la oficina estatal de noticias Xinhua, la agencia alemana de prensa (dpa) elevó la cifra de fallecidos a 111.

Numerosas personas más resultaron heridas en el sismo de poca poca profundidad en Gansu, donde se registraron grandes daños, incluyendo el colapso de casas, indicó la televisión CCTV, citando a socorristas.

The 6.2-magnitude #earthquake that jolted Jishishan county in Northwest #China's Gansu province late Monday evening has killed 100 people in the province and 11 people in Qinghai province, according to official data. pic.twitter.com/QoxlVe54kb