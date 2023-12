Cuauhtémoc Blanco tras el título conseguido por el América fustigó a Nahuel Guzmán: “Es un payaso”

Cuauhtémoc Blanco no dejó pasar la oportunidad de lanzar una dura crítica en contra de algunos jugadores de los Tigres de la UANL luego de que las Águilas del América se coronaran campeón del torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

El conjunto azulcrema se quedó con la victoria (3-0) en la prórroga producto de los goles convertidos por Julián Quiñones (m.91), Richard Sánchez (m.104) y Jonathan Rodríguez (m.120), en un partido en el que el cuadro universitario terminó con tres jugadores expulsados: Raymundo Fulgencio (m.80), Nahuel Guzmán (m.95) y Luis Quiñones (m.120).

“Todos los americanistas estamos contentos, pero ustedes (los medios) van a estar fastidiando por la expulsión, pero el América se lo merecía”, lanzó un crítico Cuauhtémoc Blanco durante las celebraciones en un repleto Estadio Azteca.

El guardameta de los Tigres de la UANL, el argentino Nahuel Guzmán, recibiendo la tarjeta roja por una dura falta en contra de Julián Quiñones en el inicio de la prórroga. (Manuel Velásquez/Getty Images)

La leyenda del cuadro azulcrema fustigó duramente al guardameta de los Tigres, Nahuel Guzmán, quien vio dos tarjetas amarillas en el arranque de la prórroga, después de que Julián Quiñones abriera el marcador a favor de las Águilas del América.

El guardameta de los Tigres salió de su área para intentar frenar una contragolpe liderado por Quiñones a quien bajó con una dura entrada que el árbitro principal del encuentro, Andonai Escobedo, no dudó en sancionar con la segunda cartulina amarilla y su consiguiente expulsión.

“Ni me acuerdo como se llama el portero de Tigres, ¿Cómo se llama? ¡Nahuel! Es un un payaso, le voy a decir que es un payaso, les encanta ser protagonistas. Yo voy a defender siempre al americanismo y creo que a veces se pasan”, señaló Blanco, segundo máximo goleador histórico del club con 153 tantos.

El momento de la imprudente falta de Nahuel Guzmán sobre Julián Quiñones que le terminó significando la expulsión al portero de los Tigres de la UANL. (Manuel Velásquez/Getty Images)

André-Pierre Gignac también se llevó su parte

Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos, no dudó en también lanzar un dardo en contra del experimentado delantero francés, André-Pierre Gignac, quien antes del partido de este domingo ante las Águilas del América había hecho algunos comentarios sobre Miguel Layún.

“Es un gran futbolista, pero no puede ofender así a un jugador del América. No me gustaron para nada las declaraciones que hizo sobre Layún. Calladito te ves más bonito”, señaló Blanco en referencia a las palabras del ariete de los Tigres de la UANL.

Vale la pena recordar que en los días previos al partido de vuelta de la final del torneo Apertura 2023, Gignac aseguró que esperaba que Miguel Layún se retirara por la “puerta de atrás” tomando en cuenta que el experimentado defensor mexicano jugaría su último partido como profesional el domingo.

Las Águilas del América terminaron conquistando el campeonato número 14 luego de la victoria lograda este domingo ante los Tigres de la UANL, luego de haber igualado 1-1 en el partido de ida de la final disputado la semana pasada en el Estadio Olímpico Universitario de Nuevo León.

