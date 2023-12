“Fueron años de comer mier…”: La reacción e Álvaro Fidalgo y otros campeones de América

Con el 3-0 en tiempos extra en el Estadio Azteca, América ganó su título número 14 y rompió una sequía de 5 años sin coronarse, lo que hizo que varios de sus jugadores estallarán de alegría tras obtener la corona.

El español Álvaro Fidalgo fue uno de los integrantes azulcremas que hizo catarsis luego de la obtención del campeonato y reconoció que hubo mucha frustración en los últimos años, puesto que se quedaban cerca, pero no podían ganarlo.

El canterano del Real Madrid llegó al fútbol mexicano a mediados del 2021 para reforzar el mediocampo de las Águilas y desde entonces clasificó a todas las liguillas, quedando eliminado en cuartos de final y semifinal, pero ahora por fin pudo consumar el torneo con un campeonato.

“No me lo puedo creer todavía, la verdad. Tres años de comer mucha mierda, cada seis meses empezar otra vez de cero. Un día me dijeron que perder con América se siente muy mal, pero ganar es lo mejor que te puede pasar y así lo siento hoy. Es increíble, muchas gracias a todos”, indicó el español en entrevista con TUDN.

Luis Fuentes, campeón con Pumas y América

Por otra parte, Luis Fuentes, quien fue un símbolo de Pumas y ya se había coronado con los felinos también levantó el trofeo con América y comparó su experiencia.

“Es indescriptible la sensación. Ya me había tocado ser campeón, pero en este club y con esta gente, cómo se entregaron y cómo se dieron las cosas se disfruta más. Siendo sinceros era mi tercera Final contra Tigres, en las otras dos no me había ido bien y ahora por fin puse levantar la copa”, contó al término del encuentro.

Como dato curioso, Fuentes es apenas el tercer jugador en la historia que es campeón con Pumas y América, el primero fue Moctezuma Serrato, delantero surgido de Coapa, y el segundo fue Efraín Juárez, zaguero formado en la cantera universitaria.

Miguel Layún se retira como campeón

Desde meses atrás, Miguel Layún ya había anticipado que este sería su último torneo como futbolista y soñaba con retirarse siendo campeón, algo que al final consiguió por lo que no pudo ocultar su alegría de despedirse con un título más en la mano.

“Lo soñé y este es el mejor sueño. Se lo había dicho a mis compañeros, me voy a ir levantando el título. Hoy cierro un ciclo de una manera a la que no le puedo pedir nada más, me voy más que satisfecho”, aseguró después de cargar el trofeo y antes de marcharse como profesional de forma definitiva.

“Ha sido un recorrido increíble que no cambiaría por nada. Muchas experiencias que me hicieron crecer al estar en tantas ligas tan importantes. Ahora me voy en mi equipo, en mi familia y les he dicho que ahora voy a volver como aficionado el próximo año para verlos levantar otro título”, concluyó.

André Jardine le dedicó el título al “Tano” Ortiz

En un gran acto de humildad, el DT brasileño que se coronó con las Águilas en su primer torneo, le dedicó el título al entrenador que sustituyó, ya que consideró que hizo un gran trabajo al frente del equipo, al poner los cimientos para lo que culminó con el campeonato.

“Sientanse campeones, sobre todo ‘Tano’ Ortiz, porque hicieron gran trabajo en los tres torneos, pero les faltó eso que tal vez hace falta en el futbol. A veces es fácil tener un plantel con las formas que ya tenían y nuestro trabajo fue facilitado. Lo felicito también”, detalló André Jardine.

Acto seguido, el estratega ilusionó a toda la afición americanista, prometiendo que los éxitos no terminarían allí, ya que su objetivo es armar un equipo “de época”, que sea recordado por su poderío durante los próximos torneos y no sólo por un título.

“Tengo la certeza de que estamos empezando algo grande que empezamos a construir, éste es el primero de muchos títulos que vendrán porque queremos construir un equipo de época”, concluyó.

