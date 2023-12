Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 18 de diciembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Irina Baeva: 31,106 Likes

Irina Baeva (@irinabaeva) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 3,944,620 seguidores. La actriz es conocida por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Irina Baeva publicó una foto que cosechó 31,106 likes. “rainy Miami nights @alo ”, indicó en su publicación.

2- Thalia: 23,932 Likes

Seguido de Irina Baeva llega Thalia (@thalia), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. La artista cuenta con más de 21,217,156 personas que la siguen día a día. Esta vez, en su publicación ha obtenido 23,932 me gusta de su comunidad. “Si estás modo Grinch y no sabes qué regalar esta navidad… ¡Tengo la solución para ti! Mira todas las chuladas que tenemos disponibles en #ThaliaSodiCollection @shopthaliasodi”, escribió la aclamada instagramer en su último post.

3- Maribel Guardia: 19,867 Likes

La actriz Maribel Guardia (@maribelguardia) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que publica en su cuenta. Actualmente tiene un total de 9,166,937 seguidores. En su última publicación, Maribel Guardia ha recibido un total de 19,867 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Podemos soñar con el amor, un mundo sin fronteras, donde no hayan guerras ni odio. Les gustaría ? Dulces sueños ” y puedes verla justo debajo.

4- Jacky Bracamontes: 9,424 Likes

Jacky Bracamontes sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,625,576 seguidores. En su cuenta (@jackybrv), la actriz es famosa por postear fotos y videos de su vida personal y profesional. En su post más reciente tuvo 9,424 likes. “Las Campeonas ya están en casa.. y con varias medallas Felicidades al equipo @tumblebees_gymnastics_gables por también ganar el 1er lugar en “Team Awards” We are the champions..!!!”, escribió en ella.

5- Gaby Espino: 5,266 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Gaby Espino, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 13,820,266 followers en Instagram. Sus posteos en (@gabyespino) también causan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 5,266 me gusta. “Ese color rojo que te da el boost de energía positiva para comenzar la semana y ya casi un nuevo año 2024 con todooooo! Este set en collab con @winfitnesswear.usa es una EDICIÓN LIMITADA. Yo ustedes voy yaaaa ya al website winfitnesswear.com y un dato: por compras mayores a $119.00 te llevas gratis un Tote Bag”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

