Sena Agbeko sospecha que David Morrell “está tomando algo” para mejorar el rendimiento tras nocaut

Sena Agbeko expresó que sospecha que David Morrell, campeón regular de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), “está tomando algo” para mejorar el rendimiento tras perder por nocaut en el segundo asalto frente al cubano en Minneapolis.

En una entrevista con Fight Hype, Agbeko explicó que sus dudas se generan luego de que no se hicieran pruebas antidoping ni antes ni después de la pelea y que insistieran en que la sede fuera Minnesota (donde no hay pruebas de drogas), por lo que cree que Morrell hizo trampa.

“Ambos firmamos un documento para que la AMA nos hiciera una prueba antidoping y nada de eso sucedió. La Comisión no realizó pruebas antes ni después de la pelea. Dijeron explícitamente que la Comisión no estaba obligada a realizar las pruebas y optaron por no realizar ninguna prueba para esta pelea. Entonces, parece que fue una trampa. Absolutamente, 100%, creo que está tomando algo porque en la pelea de abril (contra Yamaguchi Falcao), vimos mucho acné en su cara y en su espalda, y definitivamente creo que está tomando algo”, dijo.

David Morrell noqueó a Sena Agbeko en el segundo round de su pelea el pasado fin de semana. Foto Cortesía: Amanda Westcott/Showtime.

“Es grande, es fuerte. Se trata más bien de hacerme pensar que van a realizar la prueba y luego no la hacen porque quieren darse esa ventaja. Entonces, si no tienes nada que ocultar, ¿por qué rechazas la prueba? No estoy diciendo que haya usado sustancias prohibidas, pero el hecho de que no se hicieran pruebas y nos hicieran creer que las habría, genera sospechas”, añadió.

A pesar de sus sospechas, Sena Agbeko reconoció que David Morrell ganó la pelea y que lo atrapó con un golpe en la parte superior de la cabeza, pero todo eso se invalida cuando se cuestiona que no se hicieron pruebas antidopaje y eso es lo que quiere que se analice críticamente.

“Existe una gran posibilidad de que se haya salido con la suya lo que sea que querían cargar su sistema, y ​​no es justo como atleta. Trabajamos muy duro, invertimos diez mil dólares para prepararnos para estas peleas, solo que alguien trabaja la mitad de duro y luego usa esteroides o cualquier PED que exista para tener una ventaja injusta”, indicó.

David Morrell sumó una nueva victoria a su récord y busca competir con David Benavídez. Foto Cortesía: Amanda Westcott/Showtime.

En la pelea, tras dominar el primer asalto, Morrell lastimó a Sena Agbeko con un fuerte gancho en el segundo que obligó a su rival a retirarse hacia las cuerdas con la esperanza de sobrevivir, pero el cubano castigó al africano con un recto de izquierda y una serie de poderosos golpes, por lo que Mark Nelson se vio obligado finalizar la pelea al 1:43 de la ronda.

Sena Agbeko, de 31 años y originario de Ghana, ahora cuenta con un récord de 28 victorias, 22 por la vía rápida, y tres derrotas en su carrera. Por su parte, David Morrell, de 25 años, es el monarca regular de 168 libras de la AMB y ahora quiere pelear contra David Benavídez. El cubano solo tiene nueve peleas como profesional y las ha ganado todas, ocho de ellas por nocaut.

Sigue leyendo:

· David Morrell noquea a Agbeko en última función de Showtime y pide pelea con David Benavídez

· David Morrell insiste en que está listo para enfrentar a David Benavídez: “Quiero pelear con él”

· David Benavídez llama payaso a David Morrell y asegura que no le tiene miedo: “Me estoy cansando de él”