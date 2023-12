David Benavídez llama payaso a David Morrell y asegura que no le tiene miedo: “Me estoy cansando de él”

David Benavídez, campeón interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), está cansado de la charla basura del “payaso” David Morrell y aseguró que no tiene miedo de enfrentarlo.

En una entrevista con Sporting News, Benavídez expresó que sí estuvieron en negociaciones, pero que fue el propio entrenador de Morrell quien no quiso dejarlo pelear con él. El Monstruo Mexicano también indicó que su intención ahora es buscar un combate importante con Saúl ‘Canelo’ Álvarez o Jermall Charlo, pero de no conseguirlas lo enfrentará sin problemas.

“David Morrell es un payaso. Él está ahí, tiene nueve peleas. Cree que todo el mundo le tiene miedo. Intentamos pelear con él antes de que él peleara con Kazajstán. Mi padre, yo y su equipo estábamos hablando. ¿Qué dijo (el entrenador de Morrell) Ronnie Shields? Que no estaban preparados para mí. Si no hay otras peleas, entonces definitivamente haré una pelea con David Morrell, pero lo estamos intentando, pero estamos tratando de hacer que esta pelea suceda con (Jermall) Charlo, y estamos tratando de que suceda con Canelo. Estas son dos grandes peleas. Estos muchachos están solidificados”, dijo.

David Morrell, Jr.ha buscado una pelea con David Benavídez y no ha podido contratarlo. Foto: Al Bello/Getty Images.

“No le tengo miedo a nadie. Pelearé con cualquiera. Ustedes ya lo saben. Realmente no creo que David Morrell sea nada bueno. Le ganó a un par de vagabundos. Tiene nueve peleas. Está bien, genial. No significa nada para mí. No tengo miedo. Pelearé contra David Morrell cuando él quiera, pero estamos tratando de conseguir peleas más importantes, y si no podemos conseguir esas peleas, entonces definitivamente voy a callar a David Morrell porque me estoy cansando de él. Está hablando de muchas cosas. Para ser honesto, no es una mier**”, agregó

Cabe destacar que tras vencer a Caleb Plant y ser ignorado nuevamente por Canelo Álvarez luego de hacerle una propuesta millonaria, se rumoró que David Benavídez enfrentaría a David Morrell. Pero poco después el mexoamericano desmintió la supuesta pelea, pese a que el cubano afirmó que ambos equipos habían tenido conversaciones para llevar a cabo el duelo.

A pesar de esto, el Monstruo Mexicano decidió pelear con Demetrius Andrade, situación que molestó al cubano y expresó que el duelo de invictos era un “circo de payasos”. Desde entonces, Morrell no ha dejado de provocar a Benavídez e insiste que no quiere enfrentarlo porque le tiene miedo.

Canelo Álvarez podría ser el próximo rival de David Benavídez Foto: Héctor Vivas/Getty Images.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Dmetrius Andrade y ahora tiene en la mira a Canelo Álvarez. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

Por su parte, David Morrell, de 25 años, es el monarca regular de 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y subió por última vez al ring el pasado mes de abril cuando noqueó al brasileño Yamaguchi Falcao en el primer asalto. El cubano solo tiene ocho peleas como profesional y las ha ganado todas, siete de ellas por nocaut.

