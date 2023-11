Padre de David Benavídez dice que el equipo de David Morrell no quiere dejarlo enfrentar a su hijo

José Benavídez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, expresó que la razón por la que su hijo no concretó la pelea con David Morrell es porque el equipo del cubano no quiere dejarlo enfrentar al Monstruo Mexicano.

En la conferencia de prensa final de la cartelera que protagonizarán sus dos hijos, Benavídez Sr. indicó que el entrenador de Morrell, Ronnie Shields, le informó que el peleador cubano no estaba listo, pero dejó abierta la posibilidad de enfrentarlo en el futuro cuando agarre experiencia.

“David Morrell está hablando mucho. La cuestión es que creo que quiere pelear con David (Benavídez), pero su equipo no está listo para nosotros. Los que toman esas decisiones son los managers para ver si está listo. Créanme, si Morrell estuviera listo para partir, pelearíamos contra él a continuación. Lo he estado intentando, pero dos veces me han negado pelear con él (David Morrell), y él se enoja y no lo sabe, pero es el equipo el que no quiere dejarlo pelear”, dijo.

David Morrell, Jr. ha pedido en varias oportunidades una pelea con David Benavídez. Foto: Al Bello/Getty Images.

“Ronnie Shields dijo que él (Morrell) no estaba listo para David. Su gerencia dijo que no está listo para David. Él está enojado conmigo. Yo no lo manejo. Queremos luchar contra él, créanme. Es un gran peleador. Va a ser un peleador muy peligroso en dos o tres años. Obtendrá mucha experiencia. Solo ha tenido diez peleas y no ha peleado contra la misma oposición que David (Benavídez). Creo que David lo detendrá. En el futuro, será realmente bueno, y será una gran pelea con toda la experiencia que obtendrá porque está aprendiendo y mejorando cada vez más”, añadió.

Cabe destacar que tras vencer a Caleb Plant y ser ignorado nuevamente por Canelo Álvarez luego de hacerle una propuesta millonaria, se rumoró que David Benavídez enfrentaría a David Morrell. Pero poco después el mexoamericano desmintió la supuesta pelea, pese a que el cubano afirmó que ambos equipos habían tenido conversaciones para llevar a cabo el duelo. A pesar de esto, el Monstruo Mexicano decidió pelear con Demetrius Andrade el 25 de noviembre, situación que molestó al cubano y expresó que el duelo de invictos era un “circo de payasos”.

En su defensa, Benavídez declaró a BoxingScene que eligió pelear con Andrade porque tiene “un nombre más grande” que David Morrell, pero no descarta enfrentarlo en el futuro si el campeón indiscutido de peso supermediano decide no pelear con él. Por ello, le aconsejó al cubano que siguiera hablando para atraer más ojos al posible enfrentamiento que aseguró que eventualmente ocurrirá.

David Benavídez en su careo con Demetrius Andrade antes de la pelea del sábado. Fotos Cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Caleb Plant en marzo de este año por decisión unánime y defenderá su título nuevamente en noviembre. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

Por su parte, David Morrell, de 25 años, es el monarca regular de 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y subió por última vez al ring el pasado mes de abril cuando noqueó al brasileño Yamaguchi Falcao en el primer asalto. El cubano solo tiene ocho peleas como profesional y las ha ganado todas, siete de ellas por nocaut.

