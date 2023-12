Timothée Chalamet es comparado con Troye Sivan al dar un autógrafo

Timothée Chalamet actualmente promociona la película “Wonka”, pero durante la premiere que se llevó a cabo en Canadá tuvo una curiosa experiencia, luego de posar para los fotógrafos.

Con el buen humor que lo caracteriza, el actor comenzó a dar autógrafos, pero sorpresivamente un fan le pidió que firmara una copia del más reciente álbum de Troye Sivan, Something To Give Each Other. Chalamet dijo: “Aunque ése no soy yo”, pero el chico le comentó: “Básicamente eres tú”. Sonriendo, Timothée bromeó al comentar “en algún universo”, pára después seguir su camino.

No es una casualidad que alguien comparara al actor con el cantante sudafricano, pues el mes pasado Timothée lo parodió en un sketch del programa de televisión “Saturday Night Live”, bailando al ritmo de la canción “Got Me Started”.

Un día después Sivan publicó un video en su cuenta de TikTok, en el que aparece diciendo: “La única forma en que puedo describir esto es como si fuera un j***** y extraño sueño. Imagínense… Digo, Timothée Chalamet estaba en mi sueño, pero él era yo, y estaba usando mi ropa y estaba haciendo…” para después reír muy complacido.

Troye Sivan es tan sólo un año mayor que Timothée Chalamet, y lo más cerca que ambos artistas han estado fue en enero de este año, durante la Semana de la Moda de París, en un desfile para la colección otoño-invierno de ropa para hombre de la firma Loewe. El actor protagoniza la película número 1 esta semana en Estados Unidos, ya que “Wonka” recaudó durante sus tres primeros días de exhibición $39 millones de dólares.

