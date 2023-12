Nissan Ariya hace historia tras recorrido de polo a polo: del Norte al Sur en un vehículo eléctrico

Chris y Julie Ramsey, matrimonio de exploradores, han concluido con éxito su travesía totalmente eléctrica desde el Polo Norte hasta el Polo Sur en la Antártida, a bordo de un Nissan Ariya 100% eléctrico.

Iniciando esta aventura de 10 meses y 30,000 kilómetros en el gélido Mar Ártico, específicamente en el Polo Norte Magnético, la pareja ha atravesado varios terrenos y condiciones climáticas en Norte, Centro y Sudamérica. Posteriormente, con cuidado meticuloso, cruzaron el continente más aislado del planeta hasta alcanzar el Polo Sur.

Chris y Julie Ramsey. Crédito fotográfico: Nissan Motor Co., Ltd.

De esta manera, el Nissan Ariya se transforma en el primer vehículo en completar con éxito un viaje de tal magnitud. A través de extensas distancias y terrenos complicados, el vehículo de expedición completamente eléctrico equipado con control en las cuatro ruedas e-4ORCE, ha superado con éxito las pruebas en condiciones de temperaturas extremas y elevadas altitudes.

El vehículo, que se mantuvo en su configuración estándar de fábrica sin ninguna modificación en el tren motriz ni en la batería, fue adaptado por los especialistas en movilidad polar de Arctic Trucks para incorporar neumáticos BF Goodrich de 39 pulgadas.

Chris y Julie Ramsey. Crédito fotográfico: Nissan Motor Co., Ltd.

“Quiero extender nuestras más sinceras felicitaciones por la exitosa culminación de Pole to Pole. Todos en Nissan admiramos su valentía y la pasión con la que han desafiado los límites de la aventura eléctrica. Este viaje ha sido verdaderamente extraordinario y nos llena de orgullo en Nissan. Ha demostrado de manera elocuente cómo la tecnología innovadora de Nissan sigue generando emoción, ya sea en un trayecto diario a la oficina o en una expedición hasta la Antártida”, asegura Allyson Witherspoon, vicepresidenta corporativa de marketing, marca y comercialización global de Nissan.

Historia

En 2017, tras completar con éxito el Rally de Mongolia con su Nissan LEAF, Chris y Julie iniciaron la planificación de su ambiciosa travesía “Pole to Pole”, marcando la primera vez que un vehículo eléctrico se empleaba para afrontar un desafío de 10,000 km.

Chris y Julie Ramsey. Crédito fotográfico: Nissan Motor Co., Ltd.

Reconociendo el potencial impacto en la promoción de los vehículos eléctricos, así como en la creación de un legado de infraestructura de carga, decidieron que Pole to Pole representaba la aventura definitiva en el ámbito de los vehículos eléctricos.

“No puedo creer que estemos en el Polo Sur. Después de tantos años de planificación, no parece real. Siempre he tenido plena confianza en las increíbles capacidades de los vehículos eléctricos y sabía que nuestro Nissan Ariya afrontaría todo lo que se le presentara. Pero ha sido mucho más difícil de lo que esperaba. Estoy orgulloso de que Pole to Pole haya llegado a millones de personas en algunas partes del mundo y las haya entusiasmado con la idea de adoptar los vehículos eléctricos en su vida cotidiana”, afirma Chris Ramsey.

Chris y Julie Ramsey. Crédito fotográfico: Nissan Motor Co., Ltd.

Por otro lado y para finalizar, Julie Ramsey comentó que “este ha sido un viaje increíble, con las personas que hemos conocido, los amigos que hemos hecho y el apoyo que hemos recibido. Pole to Pole empezamos solo Chris y yo, pero el equipo de expedición ahora está formado por miles de personas amables y con visión de futuro. Estos partidarios y contribuyentes quieren marcar la diferencia y compartir la emoción de la conducción eléctrica”.

