Brandon Aubrey y su increíble historia: de la MLS a brillar en la NFL con los Dallas Cowboys

Brandon Aubrey se ha convertido en una sensación como pateador de los Dallas Cowboys en la NFL. Pero el estelar jugador de 28 años tiene una historia muy emocionante ya que se consagra en el fútbol americano luego de ser prácticamente descartado por el Toronto FC de la MLS.

En Toronto FC seleccionó a Brandon Aubrey, un defensor de 22 años y un gran proyecto para el balompié estadounidense. Su selección se dio tras cuatro temporadas en Notre Dame, la cual generaba altas expectativas. Sin embargo, el prospecto de la MLS no recibió oportunidades y decidió dar el salto al fútbol americano y superando las expectativas.

Hoy en día Aubrey es una de las grandes estrellas de los Cowboys y uno de los pateadores más regulares de la NFL. Entre otros datos, el exjugador de la MLS recientemente se convirtió en el primer pateador en lograr anotar dos tiros entre los palos desde por lo menos 59 yardas en un mismo partido. La marca anterior era compartida por Greg Zuerlein y Harrison Butker, que habían anotado dos desde 58 yardas en un mismo choque.

Brandon Aubrey, pateador de los Dallas Cowboys. Foto / Richard Rodriguez/Getty Images

El aliento de la esposa de Brandon Aubrey

En el año 2019 llegarían las palabras mágicas de la esposa de Aubrey. Mientras el ahora jugador de Dallas veía un partido de la NFL en la televisión, observó como un pateador falló el gol de campo y enseguida su mujer le dijo: “Podrías hacer eso”. Frase que recordó tiempo atrás en una entrevista concedida al portal oficial de la MLS.

Lo demás es historia, ahora un seguro Brandon Aubrey brilla en la NFL y rompe registros con su impecable técnica de pateador. Puso gran empeño y consiguió su vocación; entrenó mañana y tarde desde su garage en pleno confinamiento por el COVID-19.

En 2022 llegó su momento y los Birmingham Stallions, que militan en la USFL, una de las ligas menores de futbol americano profesional que están en Estados Unidos, le dieron la oportunidad. Siguió su enfoque y sacrificó su carrera como ingeniero para perseguir el éxito y hoy en día es un novato sensación de la NFL.

La efectividad y la carrera por los récords de Brandon Aubrey

Brandon Aubrey es el novato con más aciertos entre palos desde por lo menos 50 yardas de la historia de la franquicia. Desde que falló su primer tiro entre palos en la NFL contra los New York Giants se cambió la película y anotó 49 seguidas, racha que se rompió el pasado 19 de noviembre al fallar un punto extra.

Aubrey nació en Dallas-Fort Worth, en el suburbio de Plano, vecino de Frisco, donde los Cowboys tienen sus instalaciones principales y su sede de entrenamiento. El pateador estrella creció viendo a los Cowboys, pero nunca imaginó que formaría parte del equipo de sus amores.

“Yo era jugador de futbol, aún me encanta el futbol, pero cuando estaba fuera del deporte, trabajando en mi carrera, mi esposa me motivó a patear, me di cuenta que podía, contraté a un buen entrenador y aquí estoy”, contó el novato pateador a ESPN.

“Este era mi sueño más loco. Se ha hecho realidad, así que estoy tratando de seguir adelante“, añadió el que ahora es sensación de la NFL. La historia de Brandon Aubrey es impresionante, de ser un jugador enviado a un equipo filial del Toronto FC de la MLS, ahora es el pateador estrella de los Dallas Cowboys, uno de los equipos más emblemáticos de la NFL y con los que quiere seguir pulverizando todos los récords que se le atraviesen.

