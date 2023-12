Cobertura Medicaid a niños: qué está pasando en EE.UU.

Datos recientes de la administración Biden revelan que el 60% de los niños que han perdido la cobertura de Medicaid este año provienen exclusivamente de nueve estados, todos gobernados por líderes republicanos.

Estas cifras ponen de manifiesto una preocupante división partidista en las revisiones de la elegibilidad para Medicaid, que se intensificaron después de que los controles suspendidos durante la pandemia se reanudaran esta primavera.

Los diez estados que rechazaron la expansión de Medicaid de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA) para adultos de bajos ingresos han dado de baja a más niños que todos los estados que aceptaron la expansión juntos, según informó la administración. Este fenómeno refleja un patrón en la toma de decisiones estatal y sus impactos directos en la salud infantil.

La “desconexión” del programa, que eliminó las protecciones de cobertura de la era de la pandemia a partir de septiembre, resultó en la retirada de al menos 2.2 millones de niños de Medicaid y el Programa de Seguro Médico Infantil.

Datos más recientes de fuentes externas sugieren que esta cifra podría acercarse a los 3 millones. Es importante señalar que muchos de estos niños pueden haber perdido su inscripción debido a problemas de procedimiento en lugar de ineligibilidad real.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, ha enviado advertencias a los nueve estados con las mayores pérdidas en la cobertura infantil, instándolos a proteger mejor a los niños de perder Medicaid. Sin embargo, los funcionarios federales de salud admiten tener poder limitado para exigir cambios en estos estados.

Dakota del Sur e Idaho lideran las caídas más pronunciadas en la inscripción de Medicaid entre los niños, con una disminución del 27% entre marzo y septiembre, según datos del CMS. Otros estados, como Georgia y Ohio, han experimentado una reducción del 9% y 6%, respectivamente.

Los niños son los más afectados al perder la cobertura de Medicaid

A pesar de que estos estados han recibido cartas de advertencia, los funcionarios federales aún enfrentan desafíos para garantizar el cumplimiento de los requisitos federales de Medicaid.

La situación se complica aún más al considerar que algunos estados han defendido las pérdidas de cobertura, argumentando que han seguido los requisitos federales para el proceso de cancelación. En particular, Idaho ha trasladado “decenas de miles” de personas, incluidos muchos niños, de Medicaid al mercado de seguros médicos del estado después de que terminaron los requisitos de cobertura pandémica.

La administración Biden ha dejado claro que no dudará en tomar medidas para garantizar el cumplimiento de los requisitos federales de Medicaid, pero hasta ahora, no se ha especificado qué acciones podrían tomarse. CMS ya ha advertido que multará a los estados que no informen adecuadamente sobre quién está perdiendo cobertura.

Aunque algunos estados han restaurado la cobertura para más de 500,000 personas, muchos de ellos niños, que fueron expulsados inapropiadamente de Medicaid debido a errores en el cálculo de los ingresos, el panorama general sigue siendo preocupante.

La administración Biden ha aprobado cerca de 400 solicitudes de flexibilidades administrativas de los estados para facilitar las renovaciones de cobertura, pero la efectividad de estas medidas aún está por determinarse.

En última instancia, la salud y el bienestar de millones de niños están en juego, y la administración federal insta a los estados a adoptar medidas que protejan a los más vulnerables. La incertidumbre persiste sobre cómo se resolverá esta crisis de cobertura de Medicaid, pero la atención y la presión continúan centradas en los estados republicanos que lideran las estadísticas alarmantes de pérdida de cobertura infantil.

