Cómo sacar más provecho al aceite de motor de tu auto

By Benjamin Preston

Si eres una persona diligente que revisa el nivel de aceite del motor al menos una vez al mes (como recomienda CR), existe la posibilidad de que en algún momento la varilla medidora indique “nivel bajo” y necesites recargarlo. Pero la gran variedad de aceites que encontrarás en los estantes de los comercios hoy en día (convencionales regulares y sintéticos más caros, mezclas sintéticas y aceites convencionales de “duración prolongada” y “alto millaje”) puede hacer que te preguntes cuál es el mejor para tu coche.

“En caso de necesidad, la mayoría de los aceites de motor harán un trabajo adecuado y evitarán que el motor explote”, explica John Ibbotson, jefe de mecánicos del Centro de pruebas de automóviles de Consumer Reports. “Pero dependiendo del modelo de auto que poseas y de las condiciones en las que manejes, algunos aceites funcionarán y protegerán tu motor mucho mejor que otros. A largo plazo, elegir el aceite adecuado y cambiarlo en los intervalos correctos de tiempo te permitirá ahorrar y evitar que el motor se desgaste prematuramente”, añade.

A continuación, Ibbotson te ofrece información básica sobre el aceite de motor que existe en la actualidad y te ofrece consejos sobre cómo elegir el óptimo para tu carro.

Por qué tu automóvil necesita aceite

El aceite de motor es un elemento vital. Crea una capa lubricante entre las piezas metálicas que están en movimiento para mantenerlas frías y reducir la fricción. Sin él, el calor excesivo creado por el roce de las piezas dañaría gravemente el motor y, en el peor de los casos, paralizaría el vehículo cuando los trozos giratorios de éste atravesasen el cárter de aceite. “El aceite se descompone y pierde sus propiedades protectoras con el tiempo, por lo que es necesario cambiarlo, normalmente cada 5,000 a 10,000 millas”, señala Ibbotson. “Los motores se desgastan a medida que se acumulan las millas y algunos pueden quemarse o perder aceite después de un tiempo, por lo que es importante revisar el nivel con regularidad y rellenarlo entre cambios de aceite”. (Aprende cómo revisar el aceite del motor de tu automóvil).

Cómo descifrar los tipos de aceite

Los códigos alfanuméricos de un litro de aceite (5W-30, 0W-20, etc.) indican su “peso” o viscosidad. Los líquidos más espesos y de mayor viscosidad fluyen más lentamente, como el jarabe; Los líquidos de menor viscosidad fluyen más rápido, como el agua. El primer número representa la viscosidad del aceite en climas fríos (la “W” significa “Winter (invierno)” y el segundo representa su viscosidad a temperaturas de funcionamiento más altas. Un aceite más pesado puede hacer que sea más difícil arrancar un motor en un día frío. La antigua regla de utilizar aceite de mayor viscosidad en verano rara vez se aplica hoy en día. “Los autos más nuevos suelen utilizar aceite de menor viscosidad porque cabe en los espacios más estrechos que se utilizan en los motores modernos”, dice Ibbotson.

Convencional versus sintético

El petróleo convencional se extrae del suelo y se refina, mientras que el sintético se diseña en un laboratorio y se produce en una fábrica. La mayoría de los autos nuevos necesitan aceite sintético, aunque algunos todavía usan aceite convencional o mezclas sintéticas (es más probable que sea el caso de los carros más antiguos). Cualquier aceite de motor funcionará, pero algunos tipos son mejores que otros bajo ciertas condiciones. “La gran diferencia es que el aceite sintético tiende a durar más que el aceite convencional entre cambios: hasta 10,000 millas o más”, asegura Ibbotson. El aceite sintético cuesta alrededor de un 30% más que el convencional, pero sólo necesitarás reemplazarlo la mitad de las veces, lo que compensa su mayor costo.

Cuándo actualizar tu aceite

“Normalmente, debes usar el aceite que recomienda el manual del propietario”, añade Ibbotson. “No es necesario actualizar a sintético a menos que tu auto entre en la categoría de ‘uso severo’”, puntualiza también el experto. O en casos que incluyan realizar viajes cortos en automóvil que no permitan que el motor se caliente por completo (normalmente viajes que duren menos de 15 minutos); no recorrer muchas millas en tu vehículo anualmente; usar tu coche para remolcar; o vivir en un lugar con temperaturas extremas. En estos ejemplos, Ibbotson cree que el aceite sintético es mejor e incluso puede ayudar a prevenir el desgaste prematuro del motor. “Este tipo resiste mejor al calor y al frío extremos”.

Nota del editor: este artículo también apareció en la edición de enero de 2024 de la revista Consumer Reports.

