Helmut Marko también se encuentra en la búsqueda de renovar su contrato 

Esta temporada 2024 la escudería Red Bull tiene varios retos y también varios de sus integrantes se encuentran en la posición de tener buenos resultados esta campaña de la Fórmula 1 para poder alegrar su estadía en la escudería en la escudería austriaca, entre ellos Helmut Marko.

Uno de los asesores más importantes de Red Bull se encuentra en un momento relevante de su carrera y en una entrevista comentó: “Tendré conversación la siguiente semana”.

Marko sabe que la decisión de su continuidad en la escudería podría depender de Christian Horner que se espera que en los próximos días tome las riendas principales tanto como de Red Bull y AlphaTaur.

Helmut Marko es una de las piezas fundamentales para que Red Bull tenga el exito que esta teniendo hpy en dia en las diretrentes pistas de la Fórmula 1. (Photo by Clive Rose/Getty Images)

“Hay diferentes tendencias y variantes. Las decisiones aún están abiertas, incluido lo que haré para mi futuro, ya que mi contrato actual es hasta finales de 2024”, comentó el asesor de la escuadra austriaca.

Desde que Dietrich Mateschitz falleciera, las decisiones de las personas que se mantienen en Red Bull dependen exclusivamente del director de la escudería y por eso hay que esperar qué es lo que sucede.

“Ahora hay un círculo de gente más amplio, entre los que se encuentran Mark Mateschitz, los tailandeses y Oliver Mintzlaff”, confesó Helmut Marko.

Otra de las cosas que comentó fue sobre las palabras que le dedicó el actual campeón del mundo, Max Verstappen, que hablara y peleará por su permanencia en la marca austriaca.

“Es un tema complejo, por supuesto, también tengo una obligación con Red Bull y Max; sin embargo, el proyecto global tiene que encajar con algo que me interese, así que aún no he decidido nada”.

Una de las cosas que confesó es que se encuentra también muy tranquilo por no tener el estrés de los viajes, pero que está consciente de que tiene que cumplir con unas cosas antes de que comience la temporada 2024.

“Por ahora estoy en Graz y disfruto de este momento de tranquilidad. Ya tengo bastante que hacer, pero sin el factor estresante del viaje, así que paso mucho tiempo en la naturaleza”.

