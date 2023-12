Holly Marie Combs revela que Alyssa Milano pidió que despidieran a Shannen Doherty de la serie “Charmed”

La actriz Holly Marie Combs, quien interpretó a “Piper Halliwell” en la serie de televisión “Charmed” de 1998 a 2006, dio a conocer que Alyssa Milano, su compañera de reparto en el programa, pidió que despidieran a la otra protagonista, Shannen Doherty.

Combs, de 50 años, reveló lo anterior en un episodio de “Let’s Be Clear”, el podcast de Doherty. Agregó que acudió a una junta con el productor de “Charmed”, Jonathan Levin, para preguntarle por qué Shannen había sido despedida. “Me dijo: ‘No era nuestra intención, pero fuimos acorralados. Básicamente estamos en esta posición donde es una o la otra. Alyssa nos dijo que es ella o Shannen, y Alyssa amenazó con demandarnos por ambiente laboral hostil'”.

Tanto Doherty como Combs no recuerdan haber tenido problemas con Milano durante las grabaciones del programa, sino fuera de cámaras. “De hecho, hay gente que se porta mal y se sale con la suya. No creo que la gente entienda que eso nunca sucedió aquí”, dijo la actriz que está parciamente retirada de la actuación y quien calificó el ultimátum de Alyssa como “un chantaje”.

Para Shannen Doherty (quien dejó “Charmed” en 2001) las acciones de su coprotagonista en el programa no tenían razón de ser, y dijo que, de haberse enterado en ese momento, habría entablado una demanda: “A medida que creces, aceptas que hubo un problema. Aceptar y seguir adelante con tu vida no equivale a perdonar. Viví un año después de eso repitiendo todo en mi cerebro y realmente tratando de encontrar esos momentos de supuesto mal comportamiento en el set, y no pude encontrarlos. No recuerdo haber sido mala con Alyssa en el set. Recuerdo un episodio que dirigí donde ella hizo algo durante las vacaciones de Navidad y me pidieron que solucionara algunas cosas con ella, y no tuve ningún problema. No podría haber sido más amable y comprensiva”.

Hace tan sólo una semana y en ese mismo podcast Shannen y Holly recordaron que su amistad estuvo a punto de terminar cuando operaron a Combs y Doherty no podía visitarla en el cuarto del hospital donde la atendían. “Fue muy interesante que (Alyssa) intentara alejarte de mí. Esperé 24 horas después de tu cirugía para ir a verte, y luego no fue fácil para mí entrar. Fue como si me dijeran que ni siquiera podía entrar. Alyssa y su mamá impedían que la gente te viera y en ese momento tú no lo sabías”. Hasta el momento, Alyssa Milano no ha hecho ningún comentario sobre las declaraciones de sus ex compañeras de trabajo.

