Shannen Doherty expone los problemas que tuvo con Alyssa Milano en la serie “Charmed”

En 1998 la actriz Shannen Doherty protagonizó la serie de televisión “Charmed”, en la que compartió créditos con Alyssa Milano y Holly Marie Combs. Ella sólo estuvo en tres temporadas del programa, y ahora recordó ciertos detalles que hacían de la convivencia entre las protagonistas algo muy incómodo.

En su podcast “Let’s Be Clear” Doherty platicó con Combs acerca de la gran amistad que tienen desde hace más de dos décadas, que estuvo a punto de romperse cuando Milano y su madre impedían que Shanen visitara a Holly cuando ésta se sometió a una intervención quirúrgica para removerle un tumor cancerígeno.

“Fue muy interesante que (Alyssa) intentará alejarte de mí”, dijo Shannen. “Esperé 24 horas después de tu cirugía para ir a verte, y luego no fue fácil para mí entrar. Fue como si me dijeran que ni siquiera podía entrar. Alyssa y su mamá impedían que la gente te viera y en ese momento tú no lo sabías. Recuerdo que me enviaste un mensaje de texto que decía: ‘Amiga, ¿vas a venir a verme?'”

La actriz de 52 años (también conocida por la serie de televisión “Beverly Hills 90210”) agregó que lloró durante muchas noches al pensar que su amiga Holly sentía que la había abandonado por no poder verla en esos difíciles momentos: “También me sentí enojada por la situación de no poder ir a verte, y cómo una especie de familia había entrado en acción. Eso causó una extraña división entre nosotros dos que continuó durante toda la temporada 2 de la serie”.

Para Holly Marie Combs, el hecho de tener problemas con su propia familia fue clave en que se sintiera apoyada por Alyssa Milano y la madre de ésta, y ahora reconoce la razón de esos conflictos dentro y fuera de los sets: “Creo que era bastante obvio que fui criada por padres adolescentes y que no tenía una gran familia. Así que tienes razón, cuando una familia se aprovechó y básicamente intentó adoptarme, fue muy seductor para mí. También quería que todas se llevaran bien, quería que el programa fuera un éxito. No había ángeles, no había demonios. Todos tuvimos días malos, todos tuvimos días buenos. Todos podríamos habernos comportado mejor en ciertos puntos, pero faltaba conciencia de un panorama más amplio”.

En las siguientes temporadas de “Charmed” Shannen Doherty fue reemplazada por Rose McGowan, quien también tuvo serios problemas con Alyssa Milano. Hace dos años ambas actrices se enfrentaron en las redes sociales, al exponer sus diferentes puntos de vista sobre el movimiento Me Too.

