“No se vale lo que les hicieron”: Familiares lamentan el crimen de 11 jóvenes en Salvatierra

Ser joven en México se ha vuelto algo peligroso, pues un momento de diversión puede convertirse en una verdadera tragedia, como ocurrió en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, donde 11 jóvenes fueron asesinados durante una fiesta navideña.

Los familiares de las víctimas –quienes tenían entre 16 y 35 años– realizaron publicaciones en redes sociales, donde además de lamentar las muertes de los jóvenes, pidieron que se respetara su dolor y algunos dedicaron conmovedores mensajes a sus seres queridos, cuyas vidas fueron arrebatadas por la violencia.

Ximena Almaraz, hermana de Héctor “N” –quien fue identificado entre las víctimas que perdió la vida en el atentado– realizó una publicación en redes sociales para despedir a su hermano.

“Eras mi todo, no me imagino una vida sin ti. Descansa tranquilo, porque tú siempre fuiste ese rayito de luz en nuestras vidas, eras como el curita en el alma que hacía que todo estuviera bien. No tengo palabras hermanis, no puedo creer en lo efímera que es la vida; solo sé que disfrutaste cada momento, cada día, a cada persona, eras feliz con todo lo que te rodeaba. Te voy a amar hasta que mi corazón deje de latir y aún más allá mi gordo”, escribió.

Paulina Lopez, pareja de Antonio “N” confirmó la muerte de su novio y expresó su dolor en redes sociales: “Mi corazón se va con ustedes, es un dolor en el pecho inexplicable. Lamentable noticia mis Antonios. Los amo por siempre”.

En tanto, Antonio Sánchez, padre de otro de los jóvenes asesinados, mencionó al diario El Universal que su hijo Antonio de Jesús, de 26 años, era contador público egresado de la Universidad de Guanajuato.

El hombre recordó a su hijo como un joven amoroso, que practicaba varios deportes y estaba muy apegado a las actividades de la Iglesia católica. Junto a su familia, se dedicaba a ayudar a personas desprotegidas.

“Entonces, por todas esas cosas, trae el dolor uno cargando y no se vale lo que les hicieron. No sabe uno ni a quién reclamarle. Hay mucha impotencia”, declaró.

La masacre de Salvatierra

Once personas murieron la madrugada del domingo cuando un grupo de jóvenes estudiantes se encontraba disfrutando de una posada en una exhacienda en el municipio de Salvatierra, y de pronto hombres armados irrumpieron en el lugar para atacarlos.

La Fiscalía de Guanajuato informó que la masacre se derivó del enojo de un grupo criminal, a quien los organizadores de la reunión les pidieron se retiraran del lugar, pues se trataba de un evento privado.

“De acuerdo a lo establecido, un grupo de personas llegaron al lugar de la convivencia, por lo que varios de los asistentes que se encontraban en el evento les pidieron que se retiraran y ante ello se retiraron, pero posteriormente regresaron acompañados de otro grupo de personas que portaban armas de fuego y fue en ese momento cuando comenzaron a disparar contra los presentes, además de provocar daños por incendio a diversos vehículos de motor que se encontraban estacionados en el lugar”, informó la Fiscalía.

