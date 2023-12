Chris Christie se opone a que, sin ser juzgado, se deje a Donald Trump fuera de las elecciones

A pesar de la animadversión que siente por Donald Trump, el aspirante a la candidatura republicana Chris Christie se opone a que, sin ser juzgado, se deje al neoyorquino de 77 años fuera de las elecciones.

Bajo el argumento de que sean los votantes y no los tribunales quienes decidan si Trump puede ser reelegido a la Casa Blanca, el exgobernador de New Jersey fijó su postura con relación a la decisión de la Corte Suprema de Colorado de eliminar al expresidente de la boleta estatal de cara a las elecciones de 2024.

Basándose en la Enmienda 14, donde se establece que cualquier funcionario que haya prestado juramento de apoyar la Constitución queda excluido de cargos futuros si “participa en una insurrección”, el alto tribunal de Colorado determinó que el exmandatario de la nación participó en una insurrección al incitar a sus seguidores con afirmaciones falsas sobre un supuesto fraude electoral para que estos se manifestaran en el Capitolio, el 6 de enero de 2021, y por lo tanto no debe participar en las elecciones de dicho estado.

Al respecto, Chris Christie emitió un comunicado donde muestra su rechazo a la posición asumida por la Corte Suprema de Colorado.

“No creo que ningún tribunal deba impedir que Donald Trump sea presidente de Estados Unidos. Pienso que sería malo para el país si eso sucediera.

Creo que los votantes de este país son quienes deberían impedirle ser presidente de los Estados Unidos“, señala parte de la misiva.

Donald Trump continúa siendo amedrentado por los jueces, pero un amplio sector de ciudadanos parecen verlo como una víctima y lo respaldan, al menos eso muestran los resultados de las encuestas. (Crédito: Kamil Krzaczynski / AFP vía Getty Images)

La voz del político de New Jersey se suma a las de otros que indican la necesidad de primero juzgar a Trump antes de condenarlo.

“Sé que será contradictorio para mucha gente que me escuche hablar sobre Donald Trump, pero espero que esto les demuestre: no lo odio en absoluto. Él habrá tenido que incitar a la insurrección, ser parte de una insurrección para ser excluido. Sin embargo, no ha habido ningún juicio contra él por eso“, expresó.

Por el momento, la Corte Suprema de Colorado suspendió su fallo hasta el 4 de enero, lo cual le brinda tiempo suficiente a Donald Trump y a su equipo legal para apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Aunque los resultados de la mayoría de las encuestas lo marcan como favorito para adjudicarse la candidatura republicana, dejar fuera de los comicios en Colorado al exmandatario de la nación podría impulsar a otros estados gobernados por demócratas a tratar de hacer lo mismo.

