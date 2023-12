El 70% de los simpatizantes de Trump apoya su posible candidatura presidencial, aunque sea condenado

Donald Trump, aspirante a la candidatura república, enfrenta cuatro acusaciones legales que le representan más de 90 cargos penales, lo cual abre la posibilidad de dejarlo fuera de la carrera electoral, esto en caso de resultar culpable de los delitos que se le imputan.

Sin embargo, los datos de una encuesta revelan que cerca de un tercio de quienes lo respaldan continuarían apoyando su posible candidatura presidencial, aunque sea condenado por las autoridades.

Un sondeo realizado por el diario The New York Times en colaboración con la Universidad Siena College, encontró que mientras el 24% de las personas consultadas señalan que el republicano de 77 años no debería ser el nominado si es declarado culpable en al menos uno de sus juicios legales; el 70% partidarios respaldaría la idea de que su nombre continuará vigente como opción en la boleta electoral.

De hecho, el 61% considera poco probable que Trump vaya a ser condenado al final de su juicio federal por subversión electoral; en tanto que, el 35% vislumbra una posible sanción en su contra.

Por otra parte, el 22% de quienes se identifican con el magnate neoyorquino respalda la idea de que debería ser sentenciado a prisión si es declarado culpable por presuntamente intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Cabe señalar que la encuesta fue llevada a cabo del 10 al 14 de diciembre entre 1,016 ciudadanos registrados en el padrón electoral.

A pesar de sus líos legales, Donald Trump continúa siendo el favorito en las encuestas de cara a las primarias republicanas. (Crédito: Scott Olson / Getty Images)

Mientras tanto, el exmandatario de la nación continúa utilizando la plataforma Truth Social para arremeter en contra de los funcionarios encargados de investigarlo, presentar pruebas en su contra y juzgarlo, esto sin un jurado conformado para determinar un veredicto sobre su situación.

“Recuerden, el corrupto y radical Juez Engoron es un pirata político que no nos daría un Jurado, no dejaría que este ‘caso’ vaya a la División Comercial, donde pertenece (habría sido TERMINADO), increíblemente ignoró la decisión del Tribunal de Apelaciones que anuló casi el 90% de esta falsa demanda basada en el Estatuto de Prescripción, etc., y que, de manera ilegal e inconstitucional me amordazó a mí y a mis abogados, en un descarado y flagrante intento de evitar que llevemos información vital al público y a los tribunales”, escribió.

Asimismo, Donald Trump enfatizó que Letitia James, fiscal general de New York, y Arthur Engoron, juez encargado de supervisar su juicio por fraude civil en New York están “causando graves daños al sistema de Justicia, al estado de New York y a Estados Unidos”.

