Cupones SNAP: quiénes todavía esperan pagos por valor de hasta $1,751 dólares este mes

Todos los meses millones de hogares de bajos ingresos en Estados Unidos reciben beneficios por parte del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) los montos exactos dependen de la cantidad de miembros que hay en las familias beneficiadas.

Los pagos se distribuyen en los distintos estados del país en diferentes fechas y condiciones, estos se depositan en una tarjeta electrónica de transferencia de beneficios prepaga (EBT) con la que los destinatarios pueden comprar alimentos básicos en tiendas minoristas, supermercados, mercados agrícolas, entre otros que estén autorizados.

Delaware

Este estado se comienza a distribuir los pagos desde el día 2 hasta el 23 de cada mes, y las fechas exactas en la que las familias de esta entidad reciben los beneficios dependerá de la primera letra del apellido.

Para calificar a este programa en Delaware los ingresos de un hogar no pueden exceder el 200% del nivel federal de pobreza. En este caso, los hogares de una sola persona no pueden ganar más de $2,266 dólares mensuales y de ocho integrantes no pueden tener ingresos superiores a los $7,772 dólares mensuales.

Los montos de SNAP son $1,751 dólares para las familias de ocho miembros, $291 para los hogares de una sola persona y por cada integrante adicional $219 dólares.

Nuevo México

Los hogares en este estado reciben los pagos entre el día 1 y 20 todos los meses y la fecha exacta depende de los dos últimos dígitos del número de Seguro Social del destinatario.

En Nuevo México, el pago máximo que puede recibir un hogar de una persona es $291 dólares, para un hogar de cinco, $1,155 dólares ypara un hogar de ocho $1,751 dólares. Por cada miembro del hogar mayor de ocho, se agregan $219 dólares.

Según el cronograma de pagos estos serían los estados que esperan recibir en los próximos días sus cupones de alimentos SNAP:

Florida: del 1 al 28 de diciembre.

Georgia: del 5 al 23 de diciembre.

Indiana: del 5 al 23 de diciembre.

Luisiana: del 1 al 23 de diciembre.

Maryland: del 4 al 23 de diciembre.

Michigan: del 3 al 21 de diciembre.

Misisipi: del 4 al 21 de diciembre.

Misuri: del 1 al 22 de diciembre.

Carolina del Norte: del 3 al 21 de diciembre.

Ohio: del 2 al 20 de diciembre.

Tennessee: del 1 al 20 de diciembre.

Washington: del 1 al 20 de diciembre.

