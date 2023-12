Yanet García luce su figura con varios de sus atrevidos atuendos navideños

A Yanet García le gusta mucho la temporada navideña, y por eso decidió compartir con sus fans (a través de sus historias de Instagram) una serie de videos en los que presume varios sensuales outfits que eligió para las fiestas.

Con las canciones “Santa Baby”, “Rockin’ Around The Christmas Tree” y “Jingle Bell Rock” como fondo musical, la ex chica del clima bailó con un diminuto traje de Santa Claus, que complementó con botas altas; poco después usó unas medias con estampado de líneas horizontales con los colores rojo y verde, y posteriormente unos leggings rojos plastificados.

Hace algunos días la bella modelo e influencer viajó a México para participar en el Teletón, donde dio rienda suelta a su faceta como conductora. Poco después hizo un viaje a Disney World, el cual disfrutó mucho después de un año de intenso trabajo: “Este fue uno de los mejores viajes de mi vida. La familia es lo más importante en el mundo”.

Yanet García es una health coach certificada, y como tal, da varios tips de nutrición a sus fans para llevar una vida saludable. Uno de los mensajes que escribió en sus publicaciones fue: “A pesar de lo que a muchos de nosotros nos han hecho creer, no todas las calorías son iguales. Tu cuerpo no reaccionará a 100 calorías de algodón de azúcar de la misma forma que lo haría ante 100 calorías de avena natural. ¿Cuál elegirías? Mil calorías de refresco de cola y mil calorías de brócoli quemadas en un laboratorio liberarán la misma cantidad de energía. Estos alimentos tienen que ser procesados ​​por su metabolismo. El refresco provocará un aumento del hambre y el almacenamiento de grasa, mientras que las mil calorías del brócoli equilibrarán el azúcar en la sangre y te harán sentir lleno, reducirán el apetito y aumentarán la quema de grasa. Mismas calorías, efectos profundamente diferentes en tu cuerpo. Contar calorías no es la clave para perder peso, sino que la clave es comer más alimentos integrales”. 🥦 🥒🥑🍓 🍎

Yanet siempre ha defendido el empoderamiento de la mujer, con mensajes como: “No estoy definida por las expectativas de la sociedad. Soy una mujer fuerte e independiente que crea sus propias reglas y que escribe su propia historia”. Y para complacer a sus más de 14 millones de seguidores en esa red social, publicó fotografías en las que modela un conjunto de lencería rojo, sin faltar su sombrero de Santa Claus y deseando felices fiestas.

