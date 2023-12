Agenda de Eventos: qué hacer en Los Angeles del 21 al 27 de diciembre

Navidad y fiesta

Fiesta Navidad en el Segerstrom Center for the Arts ( 600 Town Center Dr., Costa Mesa) ya es un clásico de este teatro. Cada año, el mariachi Los Camperos presenta un concierto lleno de música festiva y baile. Se trata de una celebración de tradiciones navideñas mexicanas y mucho jolgorio. Para toda la familia. Sábado 8 pm. Boletos desde $39. Informes scfta.org.

Foto: Archivo Crédito: MHF

Arte islámico

Dining with the Sultan: The Fine Art of Feasting es la nueva exhibición que presenta el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles), la primera muestra de arte islámico en el contexto de su tradición culinaria. Explora los placeres comunales de la comida como una actividad fundamental en las grandes cortes islámicas. Se pueden ver 250 piezas de arte relacionadas a la fuente, preparación, servicio y consumo de la comida. Termina el 19 de mayo. Boletos desde $16. Informes lacma.org.

Celebración navideña

La L.A. County Holiday Celebration regresa al Dorothy Chandler Pavilion del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles) para conmemorar los 64 años de un espectáculo en vivo y gratuito. Tendrá como maestra de ceremonias a la soprano Susanna Guzmán y al actor Danny J. Gómez. Incluye 23 ensambles musicales, compañías de danza de diversos vecindarios y culturas del condado de Los Angeles, mariachis, una banda de jazz latino y más. Domingo 3 a 6 pm. Entrada gratuita. Informes holidaycelebration.org.

Foto: Archivo Crédito: Mariachi Divas

Musical de Michael Jackson

La vida de uno de los cantantes más célebres de la historia moderna, Michael Jackson, llegará al teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles) en forma de musical. MJ, nombre de esta producción, relata la historia alrededor del Dangerous World Tour de 1992, así como un vistazo a la mente creativa y espíritu de colaboración que catapultaron a este artista a su estatus de leyenda. Termina el 28 de enero. Boletos desde $39. InformesbroadwayInhollywood.com.

Foto: Matthew Murphy Crédito: Cortesía

Tour de invierno

En estas fiestas, en el Warner Bros. Studio Tour Hollywood, que tiene lugar en los estudios de Warner Bros. (3400 Warner Blvd., Burbank), los asistentes serán transportados a la magia de películas y shows de televisión navideños. Hay oportunidades para fotos para capturar momentos en sets icónicos como el Gazebo de Gilmore Girls y el acogedor ambiente de Luke’s Diner. Entre los atractivos de este recorrido están el paseo por el Stage 48: Script to Screen, que explora los atuendos navideños de shows de televisión y películas, incluyendo el de Jack Frost Snowman de Jack Frost y el traje de Papa Elf de Elf. Boletos desde $58. Informes wbstudiotour.com.

Foto: Warner Bros. Crédito: Cortesía

Regresa el Grinch

El cuento familiar de navidad más popular, How the Grinch Store Christmas The Musical, se presenta en el Segerstrom Center for the Arts ( 600 Town Center Dr., Costa Mesa). El perro Max narra la historia mientras que el malvado Grinch decide robar la navidad de los Whos. Del viernes al domingo. Boletos desde $39. Informes scfta.org.

Cine familiar

En la semana entre navidad y año nuevo, el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles), proyectará cintas contemporáneas filmadas en tercera dimensión. El programa 3D-cember! presenta Polar Express y Despicable Me el domingo y el miércoles respectivamente. Ambas funciones son a las 2 pm. Boletos $5. Informes academymuseum.org.

Foto: Archivo Crédito: Suministrada

Más cine familiar

Cada sábado, el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta cintas para todas las edades. La Family Matinee al final de cada mes es una función especial en la que se ofrecen subtítulos, hay luz tenue en el teatro y se mantiene el nivel bajo para asistentes neurodivergentes. Este sábado, el programa presenta la cinta The Nutcracker and the Four Realms. 11 am. Boletos $5. Informes Informes academymuseum.org.

Festival de invierno

El Winter Fest, la fiesta de invierno más grande del sur de California, regresa este año al OC Fair and Event Center (88 Fair Dr., Costa Mesa) con una pista de hielo al aire libre, una área de juego con nieve real, un carrusel para niños pequeños y un área para deslizarse en el hielo con llantas. Hay un mercado de artesanos locales y regresan atracciones como un recorrido por el “North Pole Journey”. Termina el 7 de enero. Boletos desde $50. Informes winterfestoc.com.