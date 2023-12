Bárbara Doza, entre la música y la moda

En el subconsciente de Bárbara Doza, siempre estuvo presente su deseo de ser artista.

Fue hasta que, por razones políticas, llegó a Puerto Rico cuando se dio cuenta de que no había otro destino para ella. Había dejado su natal Venezuela sin saber que en la isla caribeña encontraría el camino que la llevaría hacía su verdadera vocación.

“En una reunión que estaba me puse a improvisar con un amigo que toca la guitarra”, dijo Bárbara, quien se crió en Caracas. “Él me presentó a una persona que estaba en la industria de la música y me invitó a un evento muy grande que hacen en la calle; me invitó a presentarme con él”.

Ahí Bárbara conoció a varias personas de la industria, incluyendo a quien es ahora su representante, y a partir de ese momento decidió dejar su trabajo de preparadora de cocteles en un hotel boutique cercano a la playa. Pero justo cuando todo comenzaba a tomar forma, el huracán María azotó la isla, así que una vez más Bárbara tuvo que empacar y viajar con sus ilusiones a otra región, esta vez a Miami.

El nuevo comienzo pintaba perfecto. Miami parecía ser el lugar ideal para desarrollar su música, una mezcla de reguetón, pop y ritmos afro. Entonces llegó la pandemia. Los planes tuvieron que posponerse.

Actualmente, luego de tantas tempestades, Bárbara por fin está a unas semanas de lanzar su EP “Malandra”, una producción que incluye tres canciones, de las cuales ya estrenó “Japón” y “Papi”. Un tercer corte, del que se reservó los detalles, saldrá al mercado en enero.

“Malandro es una palabra que se usa para algo malo, pero en mi generación ya tiene otro sentido”, explicó. “Ahora ya tiene un sentido de emporaderamiento, estilo, no tener miedo, atreverte, no dejarte joder”.

“Malandra”, por su parte, es un EP que se apega a lo que es esta cantante, dijo, a sus raíces, a su deseo de representar la diversidad musical de su país.

A la par con su carrera como cantante, Bárbara, de 29 años, desarrolla su talento como fashionista. Es la creadora de su propia imagen y diseña sus propios accesorios, entre ellos sus lentes, que son bastante llamativos y que suele usar en la mayoría de sus videoclips.

“Mi carrera [de cantante] y mi pasión por la música van de la mano”, dijo. “Espero en el futuro poder hacer cosas muy importantes con el diseño de la moda”.