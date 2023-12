Cynthia Rodríguez apoya a Carlos Rivera tras ser señalado por maltratar a empleado

Cynthia Rodríguez mostró su apoyo a su esposo Carlos Rivera, esto días después de que se filtrará un video y Carlos fuera señalado de maltratar a sus empleados. Todo comenzó por un video que se viralizó de Carlos Rivera -de 37 años de edad- en donde se aprecia la actitud que tuvo con un empleado durante un concierto. El gesto rápidamente fue tanto criticado como defendido en redes sociales, pues mientras algunos sostenían que exageró su actitud, muchos otros opinaron que fue el empleado el culpable.

El video de Carlos Rivera se viralizo rapidamente en el que el cantante supuestamente trata mal a un empleado en pleno concierto; la grabación desató la indignación de algunos de sus fans porque las imágenes lo muestran reclamándole a un trabajador que dejó en el escenario una copa de vino, lo que desató la molestia del famoso, quien inmediatamente le habría gritado al hombre.

Aunque el video se volvió viral en redes sociales y dividió opiniones entre los admiradores del cantante, Rivera no ha dado declaración al respecto; en cambio, en su cuenta oficial de Instagram dejó en claro que el hate se le resbala y que ya se encuentra trabajando en nuevos proyectos para continuar su carrera artística. Un detalle que no pasó desapercibido para nadie es que en esta nueva aventura lo acompaña su esposa Cynthia Rodríguez.

Hasta el momento ni Carlos Rivera ni Cynthia Rodríguez han mencionado algo relacionado a las críticas que han pasado en los últimos días tras este controversial video donde se le ve gritarle a un trabajador que lo ayudaba en su concierto en Guadalajara, Jalisco.

En una historia de Cynthia Rodríguez se le ve muy entusiasmada y apoyando a su marido Carlos Rivera, escribió que la canción que prepara su esposo se trata de una colaboración con alguien de Portugal. Y aunque no dijo nada más, muchos usuarios tomaron sus palabras como una respuesta a lo ocurrido con Carlos. Ya que sería una muestra de que sigue apoyando a su marido sin importar el reciente escándalo.

“Me encuentro en Oporto en Portugal, una ciudad preciosa, grabando un videoclip de una canción nueva de amor, es una colaboración con un artista que aquí en Portugal es muy importante y que pronto les voy a poder compartir de quién se trata y de qué se trata también la canción, pero vean qué bonito estar por aquí”, publicó Cynthia en su Instagram.

Fans de Carlos Rivera lanzan críticas por su actitud

Después de que se volviera viral en redes sociales el video en el que le grita a uno de sus empleados. Los usuarios de redes sociales no pasaron desapercibida su actitud, por lo que comenzaron con fuertes críticas y señalaban que “se le subió la fama” y que estaban decepcionados.

Carlos Rivera fue parte del concierto “Unidos por la paz” de la Fundación Scholas Occurrentes del Papa Francisco, en Guadalajara, Jalisco. Al evento asistieron las cámaras de “Ventaneando”, las cuales transmitieron las imágenes del show, en el que el artista originario de Tlaxcala, tuvo un mal momento y se le ve gritando a un empleado del staff.

En TikTok, el video comenzó a hacer viral, por lo que los comentarios de los usuarios no se han hecho esperar: “Llego a descalzo a la academia… mira ahora”, “Obvio con el tiempo la gente saca la cara que realmente es”, “Obvio no se critica el que no le guste el alcohol o no estaba en el plan, lo cruel y grosero fue su reacción, ahí uno se da cuenta la actitud de él” y “es un naco y prepotente”, son algunos cometarios que se leen.

