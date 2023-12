Los 10 autos más confiables del mercado

Las encuestas anuales a gran escala de Consumer Reports revelan los modelos de coches que brillan por su confiabilidad

By Jon Linkov, Steven Elek

Comprar un automóvil es una inversión a largo plazo y con la expectativa de que nos proporcione un transporte confiable durante muchos años. Pero como lo muestran las últimas encuestas automotrices de Consumer Reports, no todos los autos llegan a cumplir esa promesa.

Según nuestras últimas encuestas automotrices anuales, estos modelos son los 10 autos y SUV más confiables en la actualidad. Predecimos que estos carros darán a los propietarios menos problemas que sus competidores según los datos compartidos por sus dueños en más de 330,000 vehículos, que abarcan modelos de los años 2000 a 2023, incluidos algunos modelos de principios de 2024. (Para obtener más detalles, consulta la Guía de confiabilidad del automóvil de CR).

CR recoge los datos sobre la fiabilidad de los autos a través de cuestionarios en línea que enviamos a nuestros miembros. En ellos les preguntamos sobre cualquier problema que los miembros hayan tenido en los 12 meses anteriores con 20 aspectos de sus vehículos, incluido el motor, la transmisión, la batería del EV (vehículo eléctrico) y la carga del EV, así como problemas con el hardware de la carrocería, la pintura y los adornos. Dentro de cada una de estas 20 áreas de posibles problemas, los encuestados pueden compartir comentarios sobre temas más específicos, ayudándonos a comprender dónde un vehículo podría haber experimentado problemas. Utilizamos toda esta información para predecir la probabilidad de que modelos iguales o similares los experimenten.

Sopesamos la gravedad de cada tipo de problema para crear una puntuación de confiabilidad prevista para cada vehículo, de 1 a 100. (Esa puntuación luego se combina con los datos recopilados de nuestras pruebas en pista, así como con los resultados de nuestra encuesta de satisfacción del propietario y los datos de seguridad, para calcular la puntuación general de cada vehículo probado). Para poder ser considerado a entrar en esta lista, debemos tener al menos dos años de datos sobre ese modelo para calcular la puntuación de fiabilidad prevista.

Según ese análisis, estos modelos son los más confiables en general de nuestra encuesta, presentados en orden de clasificación comenzando con el de mejor desempeño.

Para obtener más detalles sobre las predicciones y el historial de fiabilidad de los modelos, haz clic en las páginas de sus respectivos modelos.

Toyota 4Runner

Fiabiliadad: 87

Strengths: Impressive off-road capability, can lower the rear tailgate window, available third-row seat

Toyota Camry Hybrid

Fiabiliadad: 87

Strengths: Fuel economy, comfortable ride, clear controls

Toyota Camry

Fiabiliadad: 86

Strengths: Fuel economy, short stopping distances, supple ride, clear controls

Toyota RAV4 Prime

Fiabiliadad: 84

Strengths: Strong acceleration, can drive as an EV for short trips, overall fuel economy, composed ride, clear controls

BMW X5

Fiabiliadad: 82

Strengths: Firm and comfortable ride, library-quiet interior, strong acceleration, smooth and responsive transmission, short braking distances, comfortable and supportive front seats, interior materials and assembly

Subaru Forester

Fiabiliadad: 82

Strengths: Fuel economy, roomy interior, excellent outward visibility, easy-to-use controls

Toyota RAV4

Fiabiliadad: 80

Strengths: Good fuel economy, clear controls

Acura RDX

Fiabiliadad: 80

Strengths: Agile handling, strong acceleration, short braking distances, comfortable and supportive front seats, interior materials and assembly

Toyota Corolla

Fiabiliadad: 77

Strengths: Fuel economy, comfortable ride, clear controls

Toyota Highlander Hybrid

Fiabiliadad: 75

Strengths: Fuel economy, composed ride, roomy second-row seats

