Así se ve una nebulosa del espacio que luce como un árbol de Navidad

“It’s beginning to look a lot like cosmos“. Simulando la típica canción de “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”, de Michael Bublé, la agencia espacial estadounidense (NASA) hacía pública una imagen y vídeo captada esta semana de una nebulosa situada a 2.500 años-luz de la Tierra. Y lo hacía a ritmo navideño para emular que esta agrupación de estrellas parecía un auténtico árbol de Navidad.

“Esta nueva imagen de NGC 2264, también conocido como el “Cúmulo del Árbol de Navidad”, muestra la forma de un árbol cósmico con el brillo de las luces estelares”, dice la NASA en una nota. Este “Christmas Tree Cluster“, o NGC 2264, toma su nombre no de su forma sino del brillo de sus estrellas, que iluminan el área circundante como si de las luces de un árbol de Navidad se trataran.

Una estampa navideña, desde el espacio

La fotografía fue creada para que pareciera un árbol navideño, usando azul y blanco para colorear las estrellas jóvenes que no tienen más de cinco millones de años. Y todo para conformar la imagen navideña de la agencia espacial.

Esta nebulosa se conoce como el “cúmulo del árbol de Navidad”, apodado NGC 2264, porque es un cúmulo abierto con estrellas jóvenes agrupadas que dan la forma de un árbol típico de estas fechas.

Las estrellas de NGC 2264 pueden medir menos de una décima parte de la masa del Sol hasta haber otras con unas siete masas solares, comenta la NASA en una nota.

It's beginning to look a lot like cosmos. 🎶



Our @ChandraXray Observatory recently spotted the blue-and-white lights that decorate the "Christmas Tree Cluster," a swarm of stars and gas some 2,500 light-years from Earth: https://t.co/VT2WaLgp77 pic.twitter.com/HrnrmxRyd7 — NASA (@NASA) December 19, 2023

Color y rotación

La imagen realza el parecido con un árbol de Navidad mediante elecciones de color y rotación de la propia imagen, sostiene la NASA.

Así, los datos ópticos están representados por líneas y formas difusas de color verde, que crean las ramas y agujas de la forma del árbol. Los rayos X detectados por el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA se presentan como luces azules y blancas, y se asemejan a puntos brillantes de luz en el árbol. Los datos infrarrojos muestran las estrellas del primer plano y del fondo como manchas blancas brillantes que contrastan con el resto del espacio.

“La imagen se ha girado unos 150 grados con respecto a la norma de los astrónomos de que el Norte apunte hacia arriba. Esto sitúa la cúspide de la forma cónica del árbol cerca de la parte superior de la imagen, aunque no tiene en cuenta la ligera zona desnuda en las ramas del árbol, en la parte inferior derecha, que probablemente debería girarse hacia la esquina”, sostiene.

Video producido por la NASA

El vídeo que adjunta la NASA y que muestra destellos sincronizados que parecen luces de árboles de Navidad, no es natural, sino artificial, pero hasta cierto punto. Las estrellas jóvenes emiten llamaradas, que crean estos destellos, pero la diferencia es que no están sincronizados. Se ha hecho de manera intencional para crear una mejor postal navideña.

“Sin embargo, las variaciones coordinadas y parpadeantes que se muestran en la animación son artificiales para resaltar la ubicación de las estrellas vistas en rayos X y resaltar la similitud de este objeto con un árbol de Navidad. En realidad, las variaciones de las estrellas no están sincronizadas”, aclara la NASA en el comunicado de prensa.

Tal y como comentan desde Muy Interesante, aunque la imagen ha sido editada por científicos de la NASA, fue tomada por su Observatorio Chandra. Este telescopio espacial está diseñado para detectar emisiones de rayos X de regiones muy calientes del universo, como supernovas, galaxias y materia alrededor de agujeros negros.

aa (NASA, Muy Interesante)